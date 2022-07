Sei sorelle/ Anticipazioni 15 luglio: Joaquin è una furia, Celia in pericolo?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 14 luglio: Celia è in pericolo

Dopo aver saltato l’appuntamento di ieri per un’edizione speciale del TG1, le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 15 luglio svelano che Celia accetta di passare una serata da sola insieme a Joaquin, ma Francisca non è molto d’accordo. Difatti, dopo aver scoperto la relazione della sorella, la metterà in guardia perché pensa che Joaquin sia una persona poco affidabile, inoltre non è bene frequentare qualcuno a cui non si è promessa sposa. A Celia non sembra interessare, e si prepara per andare con lui a ballare il flamenco. Tuttavia, le preoccupazioni di Francisca si rivelano giuste, perché l’uscita tra i due non andrà come sperato dalla giovane Silva: Joaquin la aggredisce…

Un altro domani/ Anticipazioni 15 luglio: Augustina muore, il dolore di Carmen

Intanto Adela ha scoperto che Carolina è l’autrice dei mazzi di fiori anonimi e della lettera minacciosa, quindi si decide ad affrontarla per chiarire tutto e soprattutto capire cosa vuole da lei e perché mira a rovinarle la reputazione.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: le Silva scoprono dov’è finita Elisa

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, le Silva hanno scoperto dov’è finita Elisa dopo la sua breve fuga, tutto grazie all’aiuto di Carlitos, ma non riescono a star tranquille. La più giovane delle sorelle ha trovato rifugio da zia Adolfina, la sorella della loro defunta madre. Le Silva si preoccupano per il suo arrivo poiché la donna è nota per essere una terribile e impicciona, e le sorelle temono che la loro parente possa scoprire tutti i loro segreti e quindi spifferarli…

Una vita/ Anticipazioni 15 luglio: le sorelle Rubio contro Pascual

Nel frattempo, Blanca si riprende e, ormai fuori pericolo, vuole recuperare il tempo perso anticipando la data delle sue nozze con Rodolfo. Francisca, scoperto che Celia e Joaquin si frequentano, avverte la sorella di non essere per nulla d’accordo sulla loro relazione. Ma alla giovane non interessa e continua ad uscire con lui. Adela ha capito che Carolina è la responsabile dei mazzi di fiori e della lettera minatoria e decide di affrontarla andando a casa sua.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 15 luglio: Shauna si finge l'amante di Carter, Zoe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA