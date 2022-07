Sei sorelle/ Anticipazioni 13 luglio: caos in casa Silva, arriva zia Adolfina

Sei sorelle, anticipazioni puntata 13 luglio: l’arrivo di zia Adolfina

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 12 luglio svelano che le Silva hanno scoperto dov’è finita Elisa grazie all’aiuto di Carlitos: la piccola di casa si è rifugiata da zia Adolfina, la sorella della loro defunta madre. L’arrivo della donna, nota per essere una terribile e impicciona, getta le Silva nel caos perché temono che la loro parente possa scoprire tutti i loro segreti.

Blanca, ormai fuori pericolo, vuole recuperare il tempo perso con Rodolfo e anticipare la data delle sue nozze. Francisca, scoperto di Celia e Joaquin, avverte la sorella di non essere per nulla d’accordo sulla loro relazione. E i suoi avvertimenti daranno molto a cui pensare. Infine, Adela si presenta a casa di Carolina per svelarle di sapere che c’è lei dietro ai misteriosi mazzi di fiori e alla lettera minatoria. Come andrà a fine tra le due?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa è scappata di casa

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Elisa è scappata di casa prendendosi i soldi dell’azienda, e le sorelle Silva sono preoccupate. Più tardi, Diana accusa Salvador di essere il responsabile della scomparsa della sorella perché non ha mai voluto mettere in chiaro la situazione con lei facendole credere una cosa per un’altra. Inoltre, teme che Elisa abbia visto i due baciarsi e per quello sia fuggita. Intanto, Donna Dolores chiede a Blanca di porre fine alla sua amicizia con Cristobal perché ciò ha reso Rodolfo geloso.

Nel frattempo, quest’ultimo lui continua ad agire alle sue spalle e chiede a Victoria di riprendere la loro relazione clandestina. E lei lo mette di fronte a un ultimatum: accetterà di tornare insieme ma a una condizione… Deve rompere il fidanzamento con Blanca. E la cosa non sarà affatto semplice. Convinta da Petra, Celia esce con Joaquin per passare un’altra serata insieme.











