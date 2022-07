Sei sorelle/ Anticipazioni 4 luglio: Victoria lancia a Rodolfo un ultimatum

Sei sorelle, anticipazioni puntata 4 luglio: l’ultimatum di Victoria a Rodolfo

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 4 luglio rivelano che la salute di Rosalia continua a peggiorare. Per poterla curare, Cristobal deve infrangere l’ordine impostogli dal fratello Rodolfo di tenersi lontano dalla casa delle Silva. Petra ricambia il favore dell’amica invitandola a uscire con il cugino del suo fidanzato. La ragazza quando conosce Joaquin ne resterà colpita in modo positivo.

Adela continua a ricevere mazzi di fuori da un ammiratore sconosciuto. Si tratterà di German o di qualcuno che vuole farle del male danneggiando la sua reputazione? Anche per Rodolfo la situazione si complica perché Victoria gli impone un ultimatum se non lascerà Blanca. Cosa farà Rodolfo?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: le Silva sono nei guai…

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Gabriel è geloso di Francisca. Intanto sul giornale esce la notizia che la Tessuti Silva per senso di patriottismo dona all’esercito militare spagnolo un grosso quantitativo di tessuti per confezionare le nuove divise. Diana quindi chiama Salvador e lo avverte di non rivelare a don Ricardo di essere dalla loro parte, perché ormai è troppo tardi per salvare il destino della fabbrica. Adela si confida con donna Dolores sul suo lutto, lei si sente un po’ in colpa per averla giudicata. Blanca nel frattempo invita a pranzo Victoria; quest’ultima teme che abbia scoperto la verità sulla relazione segreta che intrattiene con il futuro marito, ma in realtà non sarà così.

L’idea di Celia di organizzare una cena per Miguel e Petra sperando che possano fare pace non porta i suoi risultati, poiché la coppia finisce col litigare. Diana è preoccupata per le sorti della Tessuti Silva, ma Salvador promette alla donna di starle vicino e di non abbandonarla. Purtroppo, però, anche l’ultimo tentativo del direttore di bloccare la donazione non ha l’esito sperato. Le Silva sono davvero nei guai.

