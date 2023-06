Sei sorelle/ Anticipazioni 5 giugno: Adela bacia German e ha i sensi di colpa…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 5 giugno su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 5 giugno svelano che una donna misteriosa si presenta a casa delle sorelle Silva. È Josefa, la madre di Petra. Celia corre a casa della sua amica per informarla della lieta notizia. Dopo il suo bacio con Germán, il rimorso perseguita Adela, che non vuole più commettere sbagli e finire tra le braccia di un altro uomo. L’impeto di passione tra i due ha confermato che ci sono ancora dei sentimenti in ballo, una questione irrisolta che però merita di avere una chiusura definitiva. Nel frattempo, Gabriel chiede ai suoi genitori il permesso di uscire ufficialmente con Francisca, notizia che riempie di sconcerto Don Luis… e ancora di più quando vede i novelli fidanzati baciarsi in pubblico.

Terra amara/ Anticipazioni 5 giugno: Zuleyha, arriva la sentenza del giudice...

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 5 giugno

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che dopo l’indifferenza iniziale, Blanca comincia a conoscere meglio Marina e ad andare d’accordo. Le due si ritrovano a dover decidere cosa indossare all’imminente festa di Doña Dolores e trovano dei punti in comune. Anche Elisa e Sofía si ritrovano a farsi confidenze, e a rafforzare la loro amicizia. In particolare quest’ultima si sta sfogando con la giovane Silva in merito ai suoi sentimenti dopo la sua inaspettata rottura con Carlitos. A Diana spetta la preoccupazione maggiore: le voci sul futuro della fabbrica si stanno già diffondendo tra gli operai della Tessuti Silva, e il rischio di chiusura è dietro l’angolo. E per la gioia di Don Ricardo, queste voci potrebbero essere confermate a breve: del resto l’uomo attende da tempo una svolta per poter mettere le mani sull’ambita azienda che brama da tempo di possedere…

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 giugno: Clara non sa cosa prova per Alberto, e lui...

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), decisa ad essere più onesta possibile con il futuro marito, Adela confessa a Mauro i suoi problemi economici. Salvador si riprende, ma deve passare un periodo di convalescenza a casa delle Silva, dove ne approfitta per flirtare con Diana. Blanca scopre che Cristobal si vede con qualcuno: è una certa Marina, che Donna Dolores vuole ufficialmente presentare in società come la nuova fidanzata del figlio. Celia aiuta Petra nelle ricerche di sua madre. Francisca, dopo aver rivelato a tutti di essere La Bella Margarita, decide di cambiare casa e lasciare le sue sorelle: verrà ospitata dai proprietari dell’Ambiù, una situazione che però mette don Luis in uno stato di agitazione.

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni 2 giugno: Victor torna a casa ma non è più lo stesso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA