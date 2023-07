Sei sorelle/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Adela umiliata, Diana corre contro il tempo

Sei sorelle, anticipazioni puntata 5 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 5 luglio svelano che Adela vive un vero inferno in prigione, quando diventa oggetto di scherno da parte di una delle sue compagne di cella. La Silva viene pesantemente umiliata, ma deve cercare di tenere i nervi saldi e di sperare che le sue sorelle stiano facendo qualcosa per aiutarla. Disperata, Diana cerca un modo per pagare la cauzione per far uscire di prigione Adela, dato che il prezzo è molto alto.

Nel frattempo, anche Blanca vive una situazione infernale mentre cerca di fare pace con Doña Dolores, proprio nel momento peggiore possibile: Cristóbal ha appena comunicato la sua decisione di arruolarsi volontario per la guerra in Marocco. Sconsolata, Blanca poi riferisce a Rodolfo l’esito dell’incontro con la madre, ma anche delle intenzioni di Cristobal.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 5 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Benjamín torna a lavorare alla Tessuti Silva grazie alla mediazione di Miguel, che intende riscuotere questo favore in modo piuttosto immorale che non convince. Anche le intenzioni di Elisa sono ambigue, quando tenta ancora una volta di convincere Salvador di accompagnarla alla sua festa di debutto. Il tutto avviene mentre alle sue spalle Sofía incontra un rinnegato Carlitos. Il povero ragazzo è stato scaricato proprio dalla piccola Silva che comincia a mostrare sempre di più le affinità che ha con Don Ricardo, suo vero padre, iniziando proprio dai metodi che usa per ottenere ciò che vuole.

Infine, per Celia arriva una notizia davvero pesante, quando a casa Silva si presenta un medico disposto a porre fine al suo disagio usando, però, dei metodi molto aggressivi. Le sue sorelle hanno deciso infatti di chiamare uno specialista che possa aiutarla a capire e sopprimere le sue emozioni, e Celia è distrutta e si sente tradita poiché non si aspettava che Diana e le altre agissero alle sue spalle.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, e non esita un secondo a schierarsi dalla sua parte; tradisce le sorellastre svelando che Cristobal ha mentito sulla morte di Don Fernando. Ciò comporta il suo immediato arresto. Donna Dolores rompe il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Adela si prende la responsabilità di tutto e si sacrifica per le sorelle, addossandosi tutta la colpa e in questo scarcerando il medico da ogni accusa.

Rosalia interviene appena in tempo per evitare una tragedia: Celia voleva togliersi la vita perché tutti in città parlano della sua “malattia”, e ciò la sta facendo molto soffrire. Le sorelle decidono quindi di assumere un medico specialista. Marina e Cristobal annunciano la loro partenza per il Marocco, mentre Blanca si prepara ad affrontare il suo più grande incubo: Donna Dolores.











