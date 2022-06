Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Luis riconoscerà Francisca?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 giugno

Le anticipazioni di Sei sorelle di oggi, giovedì 23 giugno 2022, ci rivelano che la contessa di Reventlow fa il suo ingresso trionfale in casa Silva indossando il magnifico ed elegante abito grigio perla disegnato dalle sorelle. Salvador ottiene il suo successo e le famiglie nobili cominciano a invitarlo alle loro feste. Rodolfo e Cristobal sono ai ferri corti, donna Dolores viene messa al corrente del tradimento di Rodolfo e ordina ai suoi figli di stare zitti, perché se la notizia arrivasse a Blanca, screditerebbe la sua famiglia e finirebbero sulla bocca di tutti con il nome infangato. Durante l’esibizione all’Ambigù, Francisca scorge tra il pubblico un volto conosciuto, è Louis che incuriosito dalla voce della “Bella Margarita” è andato a vedere il suo spettacolo? Sarà in grado di riconoscere la voce di Francisca?

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Cahide entra in travaglio

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle le sorelle Silva sono in fermento per i preparativi della Festa di Primavera. Salvador ritira alla sartoria di German il vestito di seta grigio perla destinato alla contessa di Rewentlow. A lui spetta il compito di farlo indossare alla nobil donna. Una cameriera è ammalata e in casa Silva scarseggia il personale, Petra si offre di sostituire la domestica, ma a una condizione: deve servire gli ospiti e prendersene cura. Salvador si presenta alla contessa come uno degli imprenditori più importanti della città e le mostra il bozzetto del vestito che dovrebbe indossare. Poi riempie di encomi la contessa, dicendole che è difficile trovare una donna che sia in grado di indossarlo. Alla signora benestante piace il taglio del vestito, ma non è interessata a indossarlo alla festa. Salvador è disposto a regalarle il vestito anche se non parteciperà all’evento, quello che conta per lui in questo momento è farlo indossare alla donna più attraente di Madrid. La contessa accetta di indossare il vestito e gli promette di intervenire alla Festa di Primavera. Francisca chiede a Gabriel di scusarla ma deve presiedere la festa che sarà organizzata dalla sua famiglia e la sua esibizione all’Ambigù salterà. Antonia è convinta che la ragazza stia trovando una scusa. Alla fine Francisca rincuora l’amico promettendogli che farà un salto al locale e poi scapperà di corsa alla festa.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Carmen incontra Dayo

Cristobal parla con Rodolfo e gli rivela di aver incontrato Victoria nel parco e al braccio portava il bracciale che lui credeva destinato a Blanca. Rodolfo però non è disposto ad ascoltare i rimproveri del fratello. Adela invita German e Carolina alla Festa di Primavera e l’uomo è contento di parteciparvi, ma a sorpresa non dice nulla alla moglie e si presenta in casa Silva da solo, suscitando la curiosità di donna Dolores che vuole sapere come mai la moglie non è venuta al ricevimento. German inventa la scusa di un malore improvviso, ma la donna non ci crede, conosce molto bene Carolina, per niente al mondo avrebbe rinunciato a un evento mondano. Elisa chiede a Carlitos se vuole essere il suo accompagnatore alla festa, ma il ragazzo le dice che non vuole essere un ripiego e si presenterà accompagnato da Sofia. Elisa conoscendo il carattere debole del ragazzo mette in scena un finto pianto di dispiacere. Il giovane accetta di accompagnarla ma a una condizione…

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Valeria indaga su Aurelio

Mentre German sta parlando con donna Dolores, Petra le versa il vassoio di drink addosso e la donna s’infuria, Blanca interviene per calmarla e anche il sarto le dice che la colpa è sua, ma Dolores è un fiume in piena. Il sarto ne approfitta per dire ad Adela di non rimproverare la domestica perché è stato lui a procurare l’incidente. Adela gli promette che non sarà punita, in realtà l’uomo trova il coraggio e dichiara il suo amore alla donna che rimane senza parole, si scusa con il sarto per averle lasciato intendere qualcosa che in realtà era solo stima e riconoscenza nei suoi confronti. Per togliersi dall’imbarazzo, la Silva chiede all’uomo di lasciare la festa. Francisca abbandona la sala corre all’Ambigù per fare la sua esibizione. Alla festa si presenta anche Victoria invitata da Elisa per far ingelosire Diana in quanto è amica di Salvador. La presenza della giovane lascia di sasso Rodolfo e Cristobal che sono in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA