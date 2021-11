“Sei un disonesto!”, Morgan perde la testa con Selvaggia Lucarelli/ “Strega che dice caz*ate”

Morgan perde le staffe con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2021. La miccia si accende dopo l’esibizione del famoso cantautore, con la giurata che parte da lontano per bocciare la sua performance. “Ti sei preso del tempo per non ballare e per caz*ggiare col pubblico. La tua narrazione euforica non convince. Oltretutto sei anche un gran maleducato e disonesto“. Le parole della Lucarelli irritano irrimediabilmente Morgan, che risponde per le rime. Nasce un botta e risposta velenoso, che rischia di superare ogni limite. “Sembri Lady Godiva!”, “e tu Biancaneve” risponde Selvaggia.

“Ho paura, ho i brividi. Se io sono Biancaneve tu sei la strega. Fabio Canino ha detto che ho fatto grande spettacolo perché se ne intende di musica. Tu non sai niente”. La tensione sale alle stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta e alza i toni, ancora una volta: “Tu non devi giudicare, te ne devi stare al tuo posto”. “Ma come si permette?”, domanda sbigottito Morgan. “Nonostante quello che dice penso sia intelligente”, continua l’aspirante ballerino.

La giornalista lo fulmina con lo sguardo e lo invita a moderare toni e parole. Alessandra Tripoli, insegnante di ballo di Morgan, vuole difendere il suo allievo ma è lo stesso showman ad interromperla, per sferrare un colpo basso a Selvaggia: “La Lucarelli non ha una grande predisposizione per giudicare musica e danza, lei è stonata e fuori tempo. E’ una che parla come te non ha il controllo. Lei si odia perché gli è piaciuto. Non capisce nulla, non ha la minima cognizione di quel che dice“. Il pubblico è dalla parte di Morgan e la giuria si spacca. Fioccano nove e otto per Morgan, ma anche due zeri, dati da Selvaggia Lucarelli e Mariotto. “Non siete dei magistrati, questo è uno show e quando uno dice una fesseria io dico che ha detto una ca**ata. Giurato… ma giurato di che?“, esplode il cantautore. La polemica non è finita.

