SELASSIE’ VS KATIA RICCIARELLI, SCONTRO GENERAZIONALE AL GF VIP/ “Nostro nome conta”

E’ il momento di tornare sulla lite tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié al Grande Fratello VIP. Si profila uno scontro in diretta tra le protagoniste gieffine: da una parte l’esperienza e la vita vissuta della cantante, dall’altra la voglia di fare e di agire delle ‘princess’. “In generale non penso ci sia la voglia di fare o inventare cose. Qui siamo a non fare e a non inventare, ma dove metti la curiosità. Io avrei voluto parlare con loro, spiegare la vita, ma ogni volta era impossibile. Io non ho bussato alla porta del Grande Fratello VIP…”, spiega delusa e amareggiata Katia Ricciarelli.

Jessica Selassié interviene per dire la sua: “Un adulto può imparare da un bambino e viceversa. Non ci riteniamo famose né vip. Ma il nostro cognome è molto importante, abbiamo una responsabilità enorme sulle spalle. Noi smontiamo i pregiudizi per come siamo fatte”. “Ma la vostra uscita non fu bella”, il parere di Manila Nazzaro, che dice la sua sull’episodio che ha scatenato la polemica dentro la casa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Scontro tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassiè

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sta manifestando una spaccatura sempre più importante tra i ‘senior’ e i giovani, ovvero tra le nuove leve e i volti ben più noti del mondo dello spettacolo. Per alcuni dei più giovani, gli ‘over’ dovrebbero lasciar loro spazio ed è per questo che dovrebbero uscire dalla Casa prima di loro. Il discorso è partito dalle sorelle Selassiè che hanno palesato il loro malumore in merito al poco spazio che avrebbero nelle puntate proprio a causa della ‘vecchia guardia.

Parole, le loro, che hanno dato il via ad uno scontro che potremmo definire ‘generazionale’ e che ha colpito in modo particolare Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Se la prima ha avuto un forte scontro con le tre sorelle, la seconda non ha avuto parole dolci per loro. “Siamo al GFVip, di vip non avete niente. Dunque, ringraziate che siete qui”, ha tuonato Manila.

Manila Nazzaro contro le Selassiè: è scontro generazionale al GF Vip!

Successivamente, Manila continuato ad accusare le Selassiè: “Pretendete di rimanere qui a discapito di altri perché siamo vecchi?” In separata sede ha poi continuato a parlare di loro: “Non ce la fanno proprio. Io mi sono vergognata. Mi dispiaceva soprattutto per Clarissa perché, tra le due, ha realizzato la gravità di quello che stava accadendo. Jessica no. Continuava, sbagliando, a giustificare tutte. Ha le potenzialità per avere un altro ruolo e non l’ha utilizzata. Pessima, non è una bambina. È una donna. Non si può proprio. Questa roba qui è inconcepibile.” Uno scontro tra due fazioni distinte che verrà ampiamente discusso nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

