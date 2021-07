Selen Cito, moglie Bryan Cristante/ Insieme per la campagna “Amami e basta”

Chi è Selen Cito?

Selen Cito è la moglie di Bryan Cristante, il centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana di Calcio pronto a giocarsi la vittoria durante la finale degli Europei 2021. La coppia è molto innamorata, anche se i due sono molto discreti e riservati nel parlare del loro amore. Solo in un’occasione Cristante e la moglie sono usciti allo scoperto. Tutto è successo durante una campagna sociale organizzata dalla fondazione Roma Cares con l’evento “Amami e basta”, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Lo scorso novembre, infatti, presso tutti gli AS Roma Store era possibile acquistare il calendario realizzato dalle mogli dei calciatori della Roma che hanno posato in dodici luoghi simbolo della capitale. Tra queste c’era anche Selen Cito in compagnia del marito Bryan Cristante che hanno realizzato anche un video registrato nella propria casa in cui si vede il centrocampista in una scena di vita quotidiana, mentre la moglie è addormentata sul divano. Sulla coppia non è dato sapere di più.

Bryan Cristante: “la Roma mi ha voluto con grande forza”

Selen Cito e il marito Bryan Cristante vivono a Roma, dove il giocatore ricopre il ruolo di centrocampista. Intervistato da asroma.com, il calciatore ha raccontato le sensazioni provate quando è arrivato alla Roma per la prima volta: “sono solo buone, a partire dall’accoglienza in aeroporto. La città poi non ha bisogno di presentazioni, così come la società che si è visto subito che è organizzata e ha un pensiero preciso dietro tutte le trattative”. Non solo, il centrocampista ha raccontato come la squadra l’abbia cercato e voluto fortemente: “mi ha voluto con grande forza. Da parte mia c’era la stessa volontà e infatti abbiamo trovato subito l’intesa ad inizio mercato. Sono quindi contentissimo. Era il mio obiettivo venire qui e sono riuscito a raggiungerlo velocemente”.

All’età di 26 anni, Cristante è uno dei più giovani calciatore di talento che può vantare esperienze in Italia ed Europa. “Ogni esperienza si può cogliere qualcosa di buono e si può crescere, da quelle più positive a quelle meno esaltanti. Io ho poi avuto la fortuna di viaggiare da molto giovane fuori dall’Italia e devo dire che questo mi è servito tanto” – ha raccontato il calciatore che in passato ha giocato anche con l’Atalanta di cui conserva un bellissimo ricordo: “è stata davvero un’ottima esperienza, un anno e mezzo bellissimo. Devo ringraziare per questo un po’ tutti, dallo staff tecnico alla società alla città. Mi sono trovato da subito bene e sono riuscito a esprimere immediatamente tutto il meglio di me stesso”.



