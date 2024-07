Selen: “Dopo l’Isola dei Famosi sono entrata in crisi”/ “Fidanzata? Sono ancora single ma…”

Selen, ex diva del cinema hot, è tornata a sperare nell’amore dopo nove anni da single grazie all’esperienza a L’Isola dei Famosi. “Sono partita convinta che sarebbe stata un’esperienza importante e lo è stata, perché ne sono uscita in parte trasformata, anche se uscendo subito non sono riuscita a raccontarmi come avrei voluto” rivela. Lei, infatti, è stata la prima eliminata del gioco, votata solo dal 14% dei telespettatori: a suo dire, ha pesato anche la notorietà, con gli altri partecipanti molto seguiti sui social. Nonostante questo, l’esperienza è stata positiva: “Mi sono trovata bene con tutti, sono belle persone”.

La scelta di partecipare ad un reality, per Selen è arrivata per voglia di rimettersi in gioco, come spiega: “Negli ultimi 17 anni non ho neanche mai fatto vacanze, impegnata com’ero nel lavoro e nel crescere mio figlio che ora è quasi maggiorenne. Alle mie amiche e clienti ho detto che sarei andata a riposarmi. Dopo così tanto tempo passato a occuparmi della bellezza e del benessere degli altri, sentivo il desiderio di dedicarmi un po’ di attenzioni”. L’ex attrice porno, infatti, ha un centro estetico a Ravenna che però, per un attimo ha pensato di lasciare: “Grazie all’Isola mi sono rimessa in discussione, ho anche pensato di chiudere tutto, di cambiare lavoro e di trasferirmi all’estero, al rientro sono andata in crisi. Poi mi sono focalizzata su chi sono, sulla mia storia, e ho deciso di proseguire da sola, come libera professionista, seguendo personalmente le mie clienti”.

Selen: “Il porno non mi interessa più”

Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, per Selen c’è anche la voglia di innamorarsi di nuovo. al Corriere di Bologna, racconta: “Sono ancora single ma, rispetto al passato, non ho più paura. La diffidenza verso gli uomini c’è sempre, ma la volontà c’è ed è già un primo passo. In passato sono stata ferita più volte e profondamente, il mio cuore è andata in frantumi e ho sentito il bisogno di proteggermi. Ero arrivata a pensare che l’amore non facesse per me“.

Nella vita di Selen, in passato, c’è stato il porno. “Non mi interessa più quel mondo e nel poco tempo libero mi piace fare altro. Ho capito che sono venuta al mondo per portare bellezza e benessere. In un certo senso l’ho fatto anche con il mio primo lavoro perché ho reso la sessualità più libera e allegra in un momento storico in cui c’era una cultura troppo repressiva”, rivela. Selen, però, non nasconde che le piacerebbe tornare in tv, magari come specialista per qualche rubrica all’interno di un programma sul benessere. “Poi vorrei tanto portare a termine la mia biografia, a cui mi dedico già da alcuni anni”, spiega ancora Luce Caponegro.

