Selena Gomez, “De una vez” è il nuovo singolo/ Dopo “Rare” canta in spagnolo

Selena Gomez pubblica un nuovo singolo, ma in spagnolo: si chiama “De Una Vez”. Dopo il grande successo dell’era discografica “Rare”, la cantante è pronta a tornare sulle scene musicali mondiale con un nuovo importante progetto che ha annunciato, a sorpresa, sui social con un post. “De Una Vez. Esta noche. Presave ahora. // Tonight. Presave Now” ha scritto la cantante in un post pubblicato su Instagram per la gioia dei tantissimi fan che da tempo si aspettavano una produzione in lingua spagnola della cantante. L’attesa è finita visto che questa notte “De Una Vez” sarà disponibile su tutte le piattaforme online e di streaming a distanza di sei anni dal predecessore “Mas”. Intervista da Billboard la cantante ha rivelato in occasione del primo posto del disco Rare: “c’è questa sensazione agrodolce, ovviamente. Preferirei di gran lunga che il mondo fosse in un posto migliore. Eppure, allo stesso tempo, è stato così bello vedere che la mia musica potrebbe, si spera, portare ad alcune persone una sorta di gioia nel mezzo di essa”.

Selena Gomez su Rare: “È bello sapere che è diventato quello che è diventato per me”

Il 2020 è stato sicuramente un anno di grandi successi per Selena Gomez che con l’album Rare ha conquistato la classifica dei dischi più venduti in America e nel resto del mondo. Un successo strepitoso per l’interprete di Good for you che è molto legata a questa era discografico visto che in occasione di una intervista concessa a Billboard ha raccontato: “è bello sapere che Rare è diventato quello che è diventato per me. E ovviamente vorrei dire che è stato il miglior album che ho pubblicato finora. Ma questo non significa che non mi sfiderò per il prossimo”. Non solo cantante, visto che Selena è pronta a tornare con la seconda stagione del programma di cucina Selena + Chef e ha in programma anche una nuova serie. Prima però la Gomez è concentrata sul nuovo progetto discografico in lingua spagnola che a detta di molti dovrebbe essere un vero e proprio Visual album.



© RIPRODUZIONE RISERVATA