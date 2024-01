Selena Gomez lascia la musica?/ “Sono stanca, meglio concentrarmi sulla recitazione”

Selena Gomez, rumors su un possibile ritiro dalla musica

Selena Gomez ha dato il via alla sua carriera quando era giovanissima. Tra musica e recitazione ha collezionato un successo dopo l’altro e, pur essendo ancora molto giovane, non solo ha un curriculum stellare, ma ha anche affrontato e superato momenti difficili. Amatissima in tutto il mondo, la Gomez si è raccontata nell’ultimo episodio del podcast SmartLess parlando anche del suo futuro e non escludendo un possibile ritiro dalla musica per dedicarsi ad altro e concentrarsi principalmente sulla recitazione. “Ho iniziato a divertirmi molto con la musica e poi andare in tour è stato davvero divertente. Ma nello stesso periodo stavo facendo il mio programma televisivo e l’ho trovato davvero divertente, quindi ho continuato ad andare avanti, ma più invecchio, più penso che vorrei trovare qualcosa con cui sistemarmi”, ha spiegato l’artista.

“E certi ritmi non li affronto come prima. Inoltre la mia salute mentale è stata messa a dura prova per via del pesante carico di lavoro che avevo in giovane età. Sono andata in un istituto psichiatrico e ho cancellato uno dei miei tour per il sovraccarico di lavoro. Mi ha colpito perché amo lavorare e mi distrae dalle cose brutte, però sono andata oltre al mio limite”, ha aggiunto.

Le ultime dichiarazioni di Selena Gomez

“Adesso poi sono arrivata ad una decisione. Se devo scegliere una strada professionale su cui concentrarmi in futuro credo che questa sia la recitazione. Mi sento come se farò solo un altro album. So che non devo scegliere per forza tra musica e recitazione, ma voglio rilassarmi perché sono stanca. Per questo è meglio così”, ha aggiunto Selena Gomez raccontandosi senza filtri come riporta Biccy.

“Fin da piccola volevo fare l’attrice, non ho mai avuto intenzione di fare la cantante a tempo pieno, ma a quanto pare quell’hobby si è trasformato in qualcos’altro, in un’occupazione vera e propria. Non penso di essere la miglior cantante in circolazione, ma so come raccontare storie e adoro poter creare canzoni”, ha concluso l’artista con le sue parole che, in poco tempo, hanno fatto il giro del web.

