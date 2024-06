Selene Cito, chi è la moglie di Bryan Cristante/ L’amore per i figli e il desiderio di una famiglia unita

Bryan Cristante e l’amore per la moglie Selene e i suoi 3 figli

Si sono giurati amore eterno nel 2020, nel frattempo sono diventati genitori tre volte (l’ultimo arrivato ha appena tre mesi!) coronando il loro sogno più grande. Così mentre Bryan Cristante è impegnato agli europei con la maglia della nazionale ha un piccolo grande tifoso in più. Parliamo del piccolo Liam, arrivato in casa Cito-Cristante non molte settimane fa: la moglie Selene, lo ha dato alla luce l’undici marzo scorso, per la gioia di papà Bryan che attendeva con ansia e trepidazione questo momento così speciale.

Come dicevamo il centrocampista della Roma e la sua dolce metà hanno sempre sognato l’idea di costruire una famiglia numerosa e ora si può dire che hanno realizzato a tutti gli effetti il loro desiderio più grande. Questo è il terzo figlio per la coppia, che aveva già messo al mondo le splendide gemelle Aurora e Victoria.

Cristante e la moglie Selene uniti da sempre e per sempre, ora per la coppia inizia un nuovo capitolo

Così la famiglia Cristante si è allargata e ora il centrocampista può contare su tanti piccoli grandi tifosi in più agli Europei di calcio, a cominciare dalla moglie che in questi anni lo ha sempre seguito con dedizione e amore, in tutti gli stadi di Italia.

Particolare e meritevole di menzione anche il legame del centrocampista con sua sorella Sharon, ovvero colei che lo scorso marzo diede la bella notizia della nascita di Liam, con un video social in cui il numero 4 giallorosso teneva in braccio il nuovo arrivato. Da quel momento esatto è iniziato un nuovo splendido capitolo per tutta la famiglia Cristante.

