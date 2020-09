SELENE TRA DAVIDE E NICOLA A UOMINI E DONNE/ “Sono molto diversa da Gemma, devo…”

Nicola chiede di conoscere Selene, una giovane corteggiatrice su cui ha posato gli occhi. “Ci guardiamo da un paio di puntate. La trono una ragazza carina e non mi dispiacerebbe iniziare una conoscenza. Ovviamente lei dev’essere d’accordo”, dice Nicola. “La scorsa volta mi sono accorta dei suoi sguardi. Mi spiazza questa sua richiesta e non saprei cosa rispondere. Abbiamo ballato e la trono interessante, ma voglio capire perché viene da una conoscenza con una donna di 70 anni”, ammette Selene. “Io non sto giocando a nessun gioco. Sono qua per conoscere una persona e voglio conoscere una persona”, aggiunge Nicola. “Lei e Gemma sono molto diverse”, fa notare Maria De Filippi. “Non è detto che io debba interessarmi sempre allo stesso tipo di donna. Magari una ragazza di 20 anni può darmi molto di più di quanto mi ha dato Gemma”, aggiunge Nicola. Selene, da parte sua, chiede di capire la posizione di Davide e Gianluca avendo partecipato ad un appuntamento al buio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SELENE TRA DAVIDE E NICOLA

Selene è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che si è conquistata una fetta di popolarità sin dalla prima puntata della nuova stagione. Selene è una delle corteggiatrici di Davide Donadei a cui ha confessato di avere una cosa in comune con lui e di capire perfettamente il suo dolore legato al passato della sua famiglia. Nelle scorse puntate, inoltre, è stata protagonista anche di una discussione con Jessica Antonini quando ha puntato il dito contro Davide chiedendosi perchè porti in esterna ragazze che, secondo il suo punto di vista, non sarebbero semplici e alla mano come lei. Come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Selene è tornata ad essere protagonista per l’interesse che Nicola Vivarelli avrebbe mostrato nei suoi interessi.

SELENE AL CENTRO DELLE CRITICHE A UOMINI E DONNE

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, Selene avrebbe conquistato le attenzioni di Nicola Vivarelli che le avrebbe confermato il proprio interesse. Un interesse che sarebbe ricambiato e che non piacerebbe affatto al tronista Davide Donadei che ha già ribadito di non voler dividere le proprie corteggiatrici con nessuno. Fortemente criticata per il suo atteggiamento, Selene lascerà lo studio non sopportando il clima “ostile” nei suoi confronti. Tale momento sarà mostrato nella puntata odierna di Uomini e Donne o sarà necessario aspettare l’ultima puntata della settimana? Davide Donadei, di fronte all’eventuale interesse di Selene per Nicola, accetterà di tenerla comunque tra le sue corteggiatrici o la menderà a casa?



