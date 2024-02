Selin Yeninci, attrice di Terra Amara/ “Ho deciso di lasciare la serie dopo la malattia”/ “Ho avuto il covid”

Selin Yeninci, attrice di Terra Amara: “Sono stata 11 giorni in terapia intensiva…”

Una nuova puntata di Verissimo ci porta in un vortice di emozioni e curiosità; ospite di Silvia Toffanin – oggi, sabato 17 febbraio – uno dei volti più amati di Terra Amara: Selin Yeninci. Nella fiction turca interpreta il ruolo di Saniye Taskin ma di recente è definitivamente uscita di scena e proprio nello studio di Canale 5 ha raccontato le ragioni della separazione, partendo però prima dal grande amore riscontrato nei telespettatori italiani.

“Forse perché amo molto il mio lavoro, tutta la squadra ha lavorato con dedizione; sapere che questo amore sia reciproco non mi stupisce affatto anzi, mi da ancora più motivazione”. Inizia così Selin Yeninci, arrivando poi a spiegare come sia maturata la scelta di uscire dal cast. “Ho girato 131 puntate di Terra Amara, ho lavorato anche quando c’è stata la pandemia e ho avuto il covid. Sono stata in terapia intensiva per 11 giorni, dopo la malattia è cambiato un po’ il mio modo di vedere la vita, ero stata lontana dai miei cari per 3 anni e mezzo”. L’attrice di Terra Amara ha poi spiegato: “Per il lavoro ho praticamente rinunciato ad avere una vita privata, dopo essere guarita dal covid ho deciso di dedicare più tempo ai miei e l’ho comunicato alla produzione, quindi è stata una mia scelta e non volevo creare alcun tipo di problema”.

Selin Yeninci e l’importanza degli affetti: “Mia madre è orgogliosa di me, però…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, Selin Yeninci ha raccontato della sua particolare fonte di ispirazione per il personaggio di Saniye Taskin in Terra Amara. “Ho pensato a mia nonna per questo personaggio? E’ vero, quando ho letto la sceneggiatura mi sono chiesta a chi potesse assomigliare e mi sono resa conto che fosse simile a mia nonna, vissuta nella stessa epoca del mio personaggio. Purtroppo mi ha lasciato 8 anni fa, era sempre molto forte ed aveva una grande ironia”. Chiaramente, non poteva mancare anche un breve accenno alla situazione sentimentale: “L’amore va bene? E’ vero, la volta scorsa ti ho raccontato tutto; procede tutto benissimo, davvero”.

La carriera di Selin Yeninci ha chiaramente avuto un impatto positivo anche nei suoi affetti più cari. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice ha usato tutta la sua dolcezza nel parlare di sua madre. “Mia mamma è orgogliosa di me, oggi capisco cose che prima forse non comprendevo; tante cose che facciamo nella vita le facciamo anche per rendere felici i nostri genitori. Oggi mi rendo conto che mia madre non ne aveva bisogno, perchè mi avrebbe amata qualsiasi cosa avessi fatto”. Verso la conclusione dell’intervista a Verissimo, Selin Yeninci ha anche parlato dei suoi nuovi progetti: “Far parte di Terra Amara mi ha dato grande visibilità, oltre a conoscere belle persone ho capito cosa volessi fare nella vita per dare un contributo maggiore. Quindi due anni fa ho fondato una società di produzione cinematografica… Abbiamo sceneggiatori e attori che ci mettono il cuore, e questo fa la differenza; tutto questo arriva ovviamente al pubblico che così ricambia”.











