Selmi: dopo X Factor è tra i semifinalisti ammessi alla finale di Sanremo Giovani 2024 con il brano “Forse per sempre“. Il concorso canoro seleziona i giovani talenti che potranno approdare al prossimo Festival di Sanremo 2025 con un brano che sarà però diverso rispetto a quello con cui hanno partecipato alla sezione giovani. Il brano in gara “Forse Per Sempre” è una dolce ballad in cui il cantautore affronta il tema dell’amore mettendo in luce le fragilità e la paura di mostrarsi tali. “Era da tempo che il brano stava lì” – ha rivelato il giovane cantante che alla fine ha deciso di sceglierlo per Sanremo Giovani. “Ne riconoscevo una verità e ho pensato che sarebbe stato lui ad accompagnarmi in questa nuova esperienza” – ha concluso l’ex concorrente di X Factor.

L’amore è al centro della canzone di Selmi, presentata in gara a Sanremo Giovani 2024: un brano dolce e delicato che scandaglia tutte le paure legate al più nobile dei sentimenti.

Selmi su “Forse per sempre” in gara a Sanremo Giovani 2024: “è nato un anno e mezzo fa”

“Forse per sempre” di Selmi in gara a Sanremo Giovani 2024 è nato più di un anno fa e racconta un momento completamente diverso da quello che il giovane cantante sta vivendo ora. “Il tema principale è l’amore visto nella sua grandezza e nella sua bellezza” – ha rivelato dalla pagine di SuperGuida Tv precisando – “racconta dei compromessi da fare con te stesso e le situazioni da accettare”. Il cantante non nasconde di essere molto felice di poter portare sul palco del concorso canoro un brano così bello in cui ha messo in risalto tutta la sua emotività.

Non è casuale, infatti, la scelta di presentarlo a Sanremo Giovani 2024: “Ho scelto di portarlo proprio per questa forte caratteristica di fragilità umana”. Il cantante ha voluto cantare come le debolezze non siano un tabù da non raccontare, ma anzi qualcosa di cui andare fieri perchè essere fragili è davvero bello!