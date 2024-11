Selmi si presenta a Sanremo Giovani 2024 con la canzone “Forse per sempre”. Il suo nome è Nicolò Selmi, nasce a Lucca nel 2001, è un giovane cantautore toscano che ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente dove la musica non mancava. La sua passione per le note, nasce in età fanciullesca. È un bambino prodigio, si chiudeva nella sua camera e cominciava a scrivere canzoni. Prima di fare il musicista, ha fatto diversi lavori, uno dei tanti il cameriere. Si è avvicinato alla composizione in un momento particolare della sua vita, come rifugio da un malessere che stava attraversando. La musica lo ha aiutato a trovare un punto di contatto con l’esterno, permettendogli di comunicare. Il suo primo brano è “Festa” e lo pubblica nel 2022. L’anno successivo presenta altri tre inediti come “Scarico”, “Il Re cambia sempre” e “Di noi”. Lo stesso anno partecipa alle selezioni di X Factor, arriva ai live e finisce nella squadra di Morgan. Da quel momento in poi è un susseguirsi di inediti contenuti nel suo primo EP “Perderci nell’attimo”.

Selmi è felice di partecipare a Sanremo Giovani 2024, per farsi conoscere a una platea ampia di persone. La sua musica non è statica, ma dinamica perché è influenzata dal suo umore volatile, capace di farlo salire e scendere tra alti e bassi, senza nessun preavviso. È facile trovare canzoni dalle tonalità contrastanti senza però far perdere all’autore la sua identità. Nello scrivere, Selmi mostra di avere molta sensibilità, tratta diverse problematiche, che interessano la società troppo impegnata sull’apparire che sull’essere. Parla di attese, autenticità e consapevolezze. Il percorso di Selmi non è stato semplice, Morgan ha visto in lui un grande talento, così è stato. Dopo l’esperienza di X Factor è riuscito ad entrare nelle grazie del pubblico sfoderando una sensibilità intensa e ricettiva nei confronti delle persone e delle cose.

SANREMO GIOVANI 2024, SELMI E FORSE PER SEMPRE: LA FRAGILITÀ DELLE RELAZIONI

“Forse per sempre” è il brano che Selmi porta a Sanremo Giovani 2024. È una ballad delicata e dolce. L’amore è al centro della storia, ma viene vissuto con un po’ di paura. L’artista desidera un legame che duri per l’eternità, anche se come cita nel ritornello “Per te, per te. Andrei a coprire il sole con la luna. Guarderei l’orizzonte anche se fa paura. Fa paura, fa paura” .

La canzone racconta come siano fragili le relazioni, ricordando che a volte in amore si è disposti a mettere tutto a rischio, per l’eternità. Il cantante ha raccontato che questa canzone stava lì, in attesa di capire cosa farne. Riconosceva che il testo raccontava una verità e che sarebbe stato lui ad accompagnarlo in questo nuovo percorso musicale. Qui il video di Forse per sempre di Selmi, brano di Sanremo Giovani 2025.

