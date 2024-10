Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, botta e risposta al veleno a Ballando con le stelle 2024

Il momento tanto atteso del confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024 non delude i telespettatori di Rai 1. La giornalista e giurata inizialmente non si presenta all’appello, lasciando il suo cartonato, ma poi fa la sua apparizione, pronta a stuzzicare la ‘rivale’. E infatti parte sin da subito, esordendo con “Quanto tempo che non ci vediamo, quante querele sono passate?”

La risposta della conduttrice è però pronta e pungente: “Quante cose da querelare hai fatto tu? Perché la querela arriva dopo un insulto!” “Mi sembra esagerato…”, risponde Selvaggia, che incalzata poi da una tesissima Milly Carlucci, si sposta poi a parlare della performance della D’Urso: “Se parliamo di ballo c’è poco da dire, lei è molto brava, sa stare in scena e a 67 anni è figa!” Un complimento che, d’altronde, arriva anche da Guillermo Mariotto, che ne elogia infatti la bellezza.

“Sono contenta che balli ma non presentare più!”: Lucarelli punge D’Urso, che replica!

Selvaggia Lucarelli riprende la parola, pronta a lanciare l’ambita stoccata a Barbara D’Urso: “Sono contenta di rivederla, io vorrei continuare a vederti ballare basta che non presenti più…” Fischi per lei, che poi smorza con un “scherzo!” Ma Barbara D’Urso spiazza lei e il pubblico, annunciando il suo imminente ritorno alla conduzione televisiva: “Ti do una notizia: non smetto! Non sarà possibile, prima o poi torno… un giorno… Io in tutti questi anni non ho mai tolto il posto a nessuno, forse l’hanno tolto a me…”