Barbara D’Urso, niente saluto a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024? Cos’è successo in diretta

Da una settimana il pubblico di Ballando con le stelle 2024 aspetta di vedere l’ingresso di Barbara D’Urso in studio come ballerina per una notte non solo per assistere al suo ritorno in TV, ma soprattutto per il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli. Tra le due, com’è noto, non corre buon sangue, visto che, come la stessa Lucarelli ha ricordato in diretta, dalla D’Urso ha ricevuto ben due querele in passato.

Ecco allora che, all’ingresso della conduttrice, storico volto di Mediaset, sulla pista di Ballando, i telespettatori si sono subito concentrati sulle prime parole che le due donne si sono scambiate. E quando Milly Carlucci ha presentato alla sua ospite la giuria al completo, Barbara D’Urso ha salutato uno per uno i suoi membri ma tanti hanno notato che un solo nome non è stato pronunciato dall’ospite: proprio quello di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli lancia ‘l’accusa’ a Barbara D’Urso, ma la verità è un’altra…

Così, subito dopo l’accaduto, la stessa Lucarelli si è fiondata sul suo profilo Instagram per dare il là alla polemica: “Non mi ha salutata!” ha scritto a corredo di una sua foto a Ballando con le stelle, facendo chiaramente riferimento a Barbara D’Urso. Il web, in pochi minuti, è impazzito, sottolineando il mancato gesto della conduttrice e schierandosi dalla parte di una o dell’altra. Poi, pochi istanti dopo la prima storia pubblicata, ecco che la giornalista aggiunge: “Non ci agitiamo. Dicono che mi hanno salutata MA NON SI È SENTITO. Ed è subito SALUTOGATE”. In realtà, a chiarire meglio cos’è accaduto, è un video, ormai virale sul web, in cui effettivamente il saluto di Barbara D’Urso a Selvaggia Lucarelli c’è ed è anche tra i primi, solo che è coperto dalle voci di altri e dagli applausi. Tuttavia, ascoltando con attenzione, appare abbastanza chiaro.

