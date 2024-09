La giornalista è un fiume in piena e si schiera contro la ‘tv disopica’

Selvaggia Lucarelli non lascia passare sotto traccia i saluti che l’opinionista del Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi, ha rivolto sul finire della scorsa puntata all’ex suocera in fin di vita. Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la giornalista ha parlato dell’episodio che in queste ore ha generato discussioni e confronti sul web. “Ma cosa sto vedendo?”, commenta allibita Selvaggia mentre rivede il video incriminato.

“Alla voce ‘tv disopica’ un giorno abbineremo questo filmato che ricorda quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve avere uno scambio affettuoso con un maiale in diretta tv lasciando gli spettatori basiti”, il ricordo della celebre giornalista opinionista. La Lucarelli è sinceramente spiazzata dai saluti di Beatrice, ma soprattutto di come lo studio le sia andato dietro.

Selvaggia Lucarelli resta senza parole per i saluti in tv all’ex suocera in fin di vita di Beatrice Luzzi

“Con tutto il rispetto ma viene da immaginare questa povera donna che dal letto dell’ospedale fa ciao con la mano a Signorini e si consegna al signore”, continua sorpresa Selvaggia che ne ha anche per il conduttore. Proprio il celebre presentatore ripreso dalla giornalista durante la puntata, è finito nel mirino per aver chiamato l’applauso pubblico e per aver – con poca delicatezza e in buona fede – anticipato il decesso parlando della signora al passato.

“Questo è il primo caso della storia di condoglianze al morto anziché ai parenti. Tutto così vero da essere inverosimile”, l’affondo della Lucarelli sui social. Tanti i commenti favorevoli sotto il post di Selvaggia, anche se altri invece faticano a trovare ragioni plausibili per cavalcare l’idea di Selvaggia.