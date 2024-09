Cugini di Campagna, l’esordio a Ballando con le stelle 2024 non va benissimo: piovono critiche

L’esordio dei Cugini di Campagna a Ballando con le stelle 2024 è stato accolto da qualche critica, e anche qualche frecciatina non da poco. D’altronde, l’esibizione portata in pista per la prima serata ha dato la possibilità alla giuria di fare qualche appunto, soprattutto perché, dei quattro cantanti del gruppo, ha ballato soltanto il più giovane, Tiziano, mentre gli altri sono rimasti sullo sfondo.

È per questo che Ivan Zazzaroni ha così commentato l’esibizione dei Cugini di Campagna a Ballando con le stelle: “Abbiamo visto di tutto a ballando. Il nipote dei Cugini è bravissimo, gli altri mi sono piaciuti nella prima parte, quando hanno cantato.” E alla stoccata di Zazzaroni, segue il giudizio più tecnico di Carolyn Smith: “Vi ho trovato gioiosi, coloratissimi e pieni di passioni. C’è qualcosa del ballo che deve essere sviluppato… È la partenza…”

Selvaggia Lucarelli, stoccata ai Cugini di Campagna a Ballando con le stelle 2024

Ma è arrivati a Selvaggia Lucarelli che arriva la vera e propria frecciata ai Cugini di Campagna che, come loro solito, improvvisano una serie di canzoni armonizzate, stavolta tra un giudizio e l’altro. “Non sapevo sapessero cantare qualcosa oltre anima mia, hanno anche un repertorio, incredibile! – commenta allora pungente la giornalista e giurata, che continua – Siete l’esatto contrario delle boyband, uno ballava e gli altri non facevano niente, non so come giudicarvi insomma…” Parte, insomma, in salita il percorso dei Cugini di Campagna a Ballando con le stelle 2024 che, sul finale, riescono ad ottenere un bel poco soddisfacente punteggio di 21 punti.