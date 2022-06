Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso?/ “Quando pensi di non avere le luci…”

Selvaggia Lucarelli, la battuta su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è andata in vacanza, ma tornerà ufficialmente al timone di Pomeriggio 5 a settembre. Prima, però, di lasciare Milano e godersi il meritato riposo, la conduttrice di canale 5 dovrebbe partecipare in veste di madrina al Gay Pride che si terrà a Milano il prossimo 2 luglio. Un evento molto atteso che torna nel capoluogo lombardo dopo tre anni dall’ultimo. In vista della manifestazione, Barbara D’Urso ha rilasciato alcune dichiarazioni ad alcuni ragazzi che le hanno chiesto un parere sul ritorno a Milano del gay prive. Il video è stato, poi, pubblicato su Instagram ed è stato vista da tantissimi utenti tra cui anche da Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima, così, non ha perso tempo e, dopo aver pubblicato il video in questione sul proprio profilo Twitter, si è anche lasciata andare ad un commento che, però, non è piaciuto ai fan della conduttrice di Pomeriggio 5.

Selvaggia Lucarelli spiega la battuta su Barbara D’Urso

Nel video in questione, Barbara D’Urso alza una mano per coprire l’obiettivo. Il filmato è diventato immediatamente virale e, Selvaggia Lucarelli ha commentato così: “Quando pensi di non avere le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams…”. La battuta della Lucarelli ha scatenato la reazione dei fan della conduttrice di Pomeriggio 5 al punto che la Lucarelli è poi intervenuta sui social per spiegare il senso delle sue parole:

“Per gli analfabeti funzionali del giorno, questa sarebbe una battuta sull’estetica, non sulla vanità. Ooook?”, ha fatto sapere la Lucarelli. Nessun commento, invece, da parte di Barbara D’Urso che si tiene lontana dalle critiche evitando di commentare tutto ciò che viene scritto.

Quando non hai le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams. 😂 #barbaradurso pic.twitter.com/hmhtCbNyAC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 13, 2022

