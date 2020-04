Selvaggia Lucarelli attacca Giulia De Lellis/ “Il libro? Una fuffa, Andrea Damante manipolatore”

Selvaggia Lucarelli, in un lungo editoriale sul sito TPI, commenta il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis, tornati insieme dopo la fine della storia dell’influencer con Andrea Iannone e, soprattutto, dopo la pubblicazione del libro “Le corna stanno bene su tutto (Ma io stavo meglio senza)” in cui la De Lellis ha raccontato tutti i dettagli della sua storia con Damante, compresi i tradimenti. Selvaggia Lucarelli punta così il dito contro la De Lellis rea di aver pubblicato un libro con cui sembrava aver superato il dolore per il tradimento subito per poi tornare tra le braccia del deejay veronese. “Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”, ha scritto la Lucarelli su TPI.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA GIULIA DE LELLIS: “PRIGIONIERA DI UN AMORE CHE NON LE FA BENE”

Selvaggia Lucarelli non riesce a comprendere come Giulia De Lellis sia riuscita a perdonare Andrea Damante tornando con cui dopo l’importante storia vissuta con Andrea Iannone. “Svettava in cima alla classifica dei libri più venduti con più di 100mila copie letteralmente sparite dalle librerie, ci raccontava di come quell’arido, anaffettivo, manipolatore di Andrea Damante l’avesse addirittura ‘aiutata’ a scegliere le protesi per il seno, nonché il regime alimentare, il piano di allenamento e così via”, scrive la Lucarelli che, dopo aver descritto le varie fasi che hanno portato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a ricucire il suo rapporto con Damante, conclude affermando di essere dispiaciuta per lei. “E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene”, scrive la Lucarelli. La De Lellis risponderà o lascerà correre?



