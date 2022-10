Selvaggia Lucarelli ci prova con Gabriel Garko: “Lo prendi un caffè con me?”/ Stoccata al fidanzato Lorenzo

Selvaggia Lucarelli ‘corteggia’ Gabriel Garko a Ballando con le stelle: “Lo prendi un caffè con me?”

Selvaggia Lucarelli se la lega al dito per poi lanciare la stoccata in diretta a Ballando con le stelle. È accaduto nel corso della seconda diretta dello show condotto da Milly Carlucci, quando ha lanciato una stoccata al fidanzato Lorenzo Biagiarelli dopo le dichiarazioni fatte dalla sua maestra ballerina Anastasia Kuzmina. Quest’ultima ha infatti chiesto a Lorenzo di poter avere un rapporto anche fuori dalle prove, di prendere un caffè insieme per poter meglio confrontarsi sulle coreografie.

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Giuria impazzita, Lucarelli: "Sei il mio preferito"

Prendendo spunto da questa frase della Kuzmina, la Lucarelli si sbilancia con Gabriel Garko: “Gabriel, hai voglia di un caffè con me?” gli chiede in diretta. Lui scoppia a ridere e accetta: “Va bene, però poi dobbiamo ballare insieme!” “Va bene, vediamo… Bisogna sempre lasciare la porta aperta, nel caso di Gabriel un portone!”, punge ancora Selvaggia.

Lucarelli gelosa di Anastasia Kuzmina: "Perché vuoi vedere Lorenzo fuori dalle prove?"/ Scenata a Ballando!

Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata al fidanzato Lorenzo Biagiarelli e si sbilancia su Garko

Selvaggia Lucarelli si sbilancia ulteriormente, ammettendo infine che proprio Garko è vicino a diventare il suo concorrente preferito di Ballando con le stelle 2022: “Siete stati meravigliosi e lo dico col cuore che piange, che lacrima, perché ho un conflitto di interessi enorme però ho anche un grande interesse per te e non posso nasconderlo. Quindi il mio vero conflitto di interesse sarà con te in questa edizione di Ballando con le stelle perché sei già quasi il mio preferito!”

LEGGI ANCHE:

Lucarelli distrugge Mughini e gli dà 1/ Scoppia il caos: "Non devi spiegarmi tu cos'è una giuria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA