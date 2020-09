Selvaggia Lucarelli contro body shaming: “Io grassa? Infierite pure”/ “Non fatelo…”

Selvaggia Lucarelli scende in campo contro il body shaming. Dopo la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 di cui è giudice, la Lucarelli ha ricevuto una marea di commenti offensivi sui social da parte di haters che non le hanno risparmiato critiche e insulti. Commenti che la giornalista ha deciso di rendere pubblici condividendoli su Instagram insieme ad un lungo post. “Sei ingrassata tantissimo”, “Sei incinta?”, “Statte zitta e mettete a dieta”, “Ti sei mangiata il sesto giudice?”, “E’ più larga che alta”, “Forse un po’ troppo in carne”: sono questi alcuni dei commenti ricevuti Selvaggia Lucarelli dopo la prima puntata del programma di Milly Carlucci. Insulti che non hanno toccato la giornalista che, tuttavia, ha deciso di utilizzare quanto le sta accadendo per lanciare un messaggio importanti ai leoni da testiera.

SELVAGGIA LUCARELLI: “MANGIO, FACCIO SPORT E MI SENTO BENE”

“Ogni anno, quando appaio in tv, mi arrivano messaggi qui su Facebook, su Twitter e su Instagram sul mio fisico”: comincia così il lungo post di Selvaggia Lucarelli che risponde agli haters raccontando la propria esperienza e facendo alcune precisazioni. “La prima è che io mangio, quindi non vorrei che qualcuno temesse di fare battute che potrebbero urtare temi sensibili, tipo la tiroide, gli ormoni o il metabolismo. Tranquilli, se è quello che vi frena dall’insultare ulteriormente, infierite pure”, scrive la Lucarelli che, poi spiega di sentirsi molto meglio con qualche kg in più rispetto a qualche anno fa quando pesava meno. “Ho smesso di subire condizionamenti estetici da tempo. Questo non vuol dire però che certi commenti siano ininfluenti. Anzi. Sono molto influenti. Non su una donna strutturata come me, ma sicuramente su chi non può contare su una scorza altrettanto robusta”, aggiunge ancora la Lucarelli che esorta a non lasciare commenti neanche di fronte ad un evidente dimagrimento. “La verità è che il peso altrui non dovrebbe riguardarci se non- al massimo- nelle chiacchiere sceme al telefono tra amici“, conclude.







