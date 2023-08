Selvaggia Lucarelli contro Vladimir Luxuria: “Neppure Salvini capace di tanto”/ Scontro social per Foggia

Selvaggia Lucarelli scatena l’ira di Vladimir Luxuria per una frase sulla città di Foggia

La giornalista Selvaggia Lucarelli sta girando da qualche settimana il Sud America con il compagno Lorenzo Biagiarelli, raccontando le varie tappe dalla Bolivia alla Colombia attraverso i social. Una sua recente uscita postata tra le Instagram stories ha però scatenato l’ira di Vladimir Luxuria che l’ha attaccata senza mezze misure. Questo ha dato il via ad un botta e risposta, visto che Selvaggia Lucarelli ha quasi subito replicato alla stoccata di Luxuria.

Selvaggia Lucarelli si trova attualmente in Colombia, dove ha fatto tappa nella città di Leticia, nella punta nord del Paese, nelle Amazzonie. Di fronte allo scenario della città ha scritto: “Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza urbanistica nella galassia”.

Selvaggia Lucarelli e Vladimir Luxuria, botta e risposta social

La battuta ha toccato profondamente Vladimir Luxuria. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha quindi scritto alla giornalista attraverso Twitter: “Cara Selvaggia, dopo la tragica morte della concittadina Franca la città di Foggia non ha bisogno di commenti estetici da ‘city shaming’ del tutto opinabili: avrebbe bisogno di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà”. La scomparsa a cui Luxuria si riferisce è quella di Francesca Marasco, detta Franca, un’anziana signora proprietaria di una tabaccheria uccisa da un rapinatore armato di coltello.

Il commento ironico sulla città colombiana di Leticia ha scatenato anche le polemiche dei foggiani che hanno commentato con molti insulti anche in privato. Selvaggia Lucarelli ha replicato: “Mi sa che tornata a casa avrà da depositare un po’ di querele”. Riguardo invece alle parole di Vladimir Luxuria ha replicato: “Combo accusa di city shaming, credo che neppure Salvini sarebbe stato capace di arrivare a tanto“.











