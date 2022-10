Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli a Ballando, è già polemica!/ Web attacca: “Teatrino penoso!”

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli in gara a Ballando con le stelle: scatta la polemica sul web!

Da quando è stata annunciata la presenza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022, il pubblico ha iniziato a chiedersi cosa sarebbe potuto accadere in studio visto che la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli è in giuria. Occhi puntati su di lui, dunque, nel corso della prima puntata e alla reazione della Lucarelli alla sua esibizione che è stata inaspettata. Prima le lacrime della giurata, poi però appena un sei di votazione, quasi per non dare adito a possibili accuse di ‘raccomandazione’ o ‘privilegio’ al concorrente. Un gesto questo che non è servito a placare le polemiche sorte sul web e che forse le ha anzi acuite.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sotto accusa: “Teatrino penoso!”

C’è infatti chi ha trovato nelle lacrime di Selvaggia Lucarelli per il fidanzato Biagio e la sua successiva votazione un gesto poco spontaneo: “Troppo studiata questa partecipazione del fidanzato della Lucarelli”, ha scritto infatti un telespettatore di Ballando con le stelle. C’è chi però ci è andato giù ancor più duramente, scrivendo: “Ma come stanno messi alla #Rai che si riducono a prendere i parenti? Oppure siamo tornati alla retorica ‘i raccomandati'”; o ancora “Hanno chiamato il fidanzato della Lucarelli perché non sapevano chi chiamare? Non bastava semplicemente fare il programma con un concorrente in meno?!” E infine c’è chi si è detto già stufo di tutta questa situazione: “Quanto deve durare sto teatrino penoso Lucarelli e fidanzato concorrente? Ha già rotto le palle e siamo alla prima!”

