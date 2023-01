Selvaggia Lucarelli: “Il cachet per coming out di Federico Fashion Style? Ecco la verità”/ Spunta il GF Vip!

Coming out di Federico Fashion Style, parla Selvaggia Lucarelli: “Trattative economiche e Grande Fratello”

Era ormai nell’aria il coming out di Federico Fashion Style. Il noto hairstylist, ormai affermato volto televisivo, ha deciso di parlarne a Verissimo, ammettendo di essere omosessuale. Una dichiarazione che era sì attesa da molti, soprattutto in virtù di quanto accaduto con l’ex compagna Letizia Porcu. Della questione si è occupata anche Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del suo podcast Il Sottosopra.

“Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico – ha spiegato Selvaggia Lucarelli, parlando poi di cachet – C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidare lo scoop a Silvia Toffanin”.

La riflessione della Lucarelli si è poi spostata sul passato, alla partecipazioni di Federico Fashion Style a Ballando con le stelle. “Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. – ricorda la giornalista, che aggiunge – L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce”.

Sposta poi l’attenzione anche su quanto detto da Federico a Verissimo sulla sua ex Letizia Porcu: “Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora”. La stoccata della Lucarelli continua: “Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi” conclude la giornalista.











