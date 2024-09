Selvaggia Lucarelli e il futuro a Ballando con le stelle 2024

Sale l’attesa per Ballando con le stelle che tornerà in onda con la nuova edizione dal 28 settembre con un cast assolutamente forte formato da nomi diversi in cui spicca la presenza di Federica Nargi, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e I Cugini di campagna. Dopo aver svelato il cast, Milly Carlucci, attraverso la pagina Instagram del programma, ha deciso di ufficializzare la giuria. Da diverso tempo, si vocifera di un probabile addio di Selvaggia Lucarelli ma oggi, la Carlucci, attraverso un video, ha svelato la verità.

Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione a Claudio Foti/ Replica: "Non sapevo del processo"

La Carlucci, infatti, ha svelato che la Lucarelli sarà nella giuria di Ballando con le stelle per la nona volta. Nessun addio, dunque, per la giornalista che, dal 28 settembre, tornerà a commentare le esibizioni in pista di tutti i concorrenti.

Milly Carlucci e i rapporti con Selvaggia Lucarelli

Se con un video su Instagram, Milly Carlucci ha confermato la presenza della Lucarelli in giuria rispondendo alle tantissime domande dei fan, con un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha svelato i suoi attuali rapporti con la Lucarelli.

New Martina lancia una linea di borse/ Selvaggia Lucarelli interviene: "Non bastava fare soldi e basta, ora…"

“I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere: se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita”, dice la presentatrice. Nessun cambiamento, dunque, per la giuria di Ballando dove, oltre alla Lucarelli, ci saranno anche Carolyn Smith, presidente, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino.