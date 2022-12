Selvaggia Lucarelli: “Luisella Costamagna in finale a Ballando? È ingiusto!”/ “Ha ballato 3 puntate”

Selvaggia Lucarelli lancia la stoccata a Luisella Costamagna durante la finale di Ballando con le stelle 2022

La prima polemica della finalissima di Ballando con le stelle 2022 ha come protagonista Luisella Costamagna. Dopo un’ottima esibizione, la concorrente e il suo maestro Pasquale La Rocca vengono osannati da pubblico e giuria ma c’è chi solleva però un dubbio su questa sua presenza in finale: Selvaggia Lucarelli. La giornalista, pur facendo i complimenti ad entrambi, storce il naso di fronte al loro ritorno in gara.

“Luisella è molto brava ma è chiaro che qui c’è una marcia in più che arriva da Pasquale. – spiega Selvaggia – Tu sei qualcosa in più: è carisma, è la capacità di mettere in scena quello che noi vediamo che è quasi un film, è la capacità di tirare fuori il meglio dai suoi ballerini.”

Selvaggia Lucarelli: “Luisella Costamagna in finale? Ingiusto verso gli altri concorrenti di Ballando”

Dopo i complimenti al maestro, arriva la stoccata di Selvaggia Lucarelli a Luisella Costamagna: “Per me questo conta ma conta ancora di più il fatto che tu arrivi, fai una puntata poi ti infortuni e balli seduta per quattro puntate, quindi sostanzialmente ballicchia. Poi non balla più per 4-5 puntate, se ne arriva bella fresca in semifinale, rientra e si fa la finale.” Arriva dunque il quesito della giurata, il tutto tra i fischi del pubblico in studio: “Io mi chiedo: è giusto tutto questo nei confronti degli altri? Per me è ingiusto nei confronti di chi ha ballato per 11 puntate, ha sudato, lavorato, Garko si è fatto male ballando 11 puntate! Lei invece ne ha ballate tre!”

