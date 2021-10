Selvaggia Lucarelli “Mietta? La questione è seria”/ “C’è di mezzo pure la mia salute”

Selvaggia Lucarelli, ospite di Piazzapulita, torna sul caso Mietta a Ballando con le stelle 2021. La cantante non ha potuto partecipare alla seconda puntata essendo positiva al covid. Al contrario, il suo ballerino è risultato negativo e, in diretta, la Lucarelli ha chiesto a Mietta se fosse vaccinata. Una domanda a cui Mietta ha preferito non rispondere immediatamente scatenando una serie di polemiche sui social. Ai microfoni di Piazzapulita, la Lucarelli ribadisce il proprio punto di vista non cambiando idea.

“Non mi sono incornata con Mietta. La questione è molto seria, anche se nata in un contesto di intrattenimento. Se una persona prende il covid, in un contesto dove siamo tutti vaccinati, se non lo prende il suo ballerino, se non lo prende la persona che divide la stanza con lei e lo prende solo lei, io mi domando se si è vaccinata” – ha spiegato la giornalista come riporta TvBlog. “Non mi sembrava nulla di male, anche perché c’è di mezzo pure la mia salute, dato che è quello è il mio luogo di lavoro”, ha aggiunto.

Selvaggia Lucarelli resta ferma sulla propria posizione spiegando di aver chiesto del vaccino a Mietta unicamente per non far passare “il concetto che tutto sommato una persona vaccinata avesse preso il covid in un contesto dove tutti siamo vaccinati” dal momento che “lei che non è vaccinata ha preso il covid, il ballerino che balla con lei non l’ha preso, la persona che condivide la stanza con lei non l’ha preso”.

Infine, ai microfoni di Piazzapulita, la Lucarelli aggiunge: “Io non credo che Mietta sia no vax, ma non sono disposta a lavorare con continuità, a vicinanza stretta, con persona che non si vaccina […] Voglio che le persone che lavorano con me abbiano la stessa sensibilità e sintonia su alcuni temi”, ha concluso come riporta TvBlog.

