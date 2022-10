Selvaggia Lucarelli “mio padre insultato da tassista”/ Sfogo su Instagram: “Schifo!”

Selvaggia Lucarelli, papà insultato da una tassista: il racconto su Instagram

Selvaggia Lucarelli ha denunciato un grave episodio che ha visto coinvolto il padre mentre era in procinto di prendere il taxi. La giornalista ha infatti condiviso una Instagram story sul suo profilo, in cui ha raccontato il fatto scellerato: “Oggi a Milano una tassista va a prendere mio padre, 88 anni, quasi sordo, fuori dalla RSA. Per un fraintendimento sulla chiamata lui fa il mio nome e ‘Ah è il padre di Selvaggia Lucarelli?‘ E giù a inveire contro di me. Mio padre in imbarazzo e dispiaciuto. Che schifo“.

Un’aggressione verbale da parte della tassista e indirizzata al papà di Selvaggia Lucarelli, per il solo fatto di essere suo papà. Quanto accaduto ha provocato la rabbia della giornalista, che ha denunciato il fatto sui social scagliandosi contro la tassista che, mentre svolgeva il suo ordinario servizio, avrebbe scagliato la sua furia contro l’uomo.

Selvaggia Lucarelli e la categoria dei tassisti: “Aggressiva e chiusa al cambiamento“

Quello che è accaduto al papà di Selvaggia Lucarelli dimostra, ancora una volta, quanto la categoria dei tassisti sia piuttosto discussa in quest’ultimo periodo. La giornalista ha infatti spesso denunciato comportamenti poco professionali da parte della categoria, come nel corso dell’intervista rilasciata a La Stampa pochi mesi fa. “Quando mi sento dire “parli delle mele marce, ma la categoria è altro”, evidentemente sono molto sfortunata. Incontro spesso mele marce” aveva rivelato, zittendo le critiche e spiegando come, molto spesso, abbia avuto a che fare con tassisti maleducati e poco professionali.

La giornalista e giudice di Ballando con le stelle aveva anche spiegato perché, a suo dire, la categoria dei tassisti assuma spesso tali atteggiamenti: “Io non taccio. Sono una categoria molto aggressiva, chiusa al cambiamento, vorrebbero che rimanessimo a 20 anni fa. Devono assecondare i cambiamenti“. Di recente è avvenuto un episodio di aggressione ai danni di un tassista operante a Milano, che non ha voluto prendere parte ad uno sciopero e che per questo motivo è stato bersagliato dai colleghi. Episodio denunciato anche dalla Lucarelli sui social.













