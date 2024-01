Selvaggia Lucarelli non risponde alle domande sul caso Giovanna Pedretti/ Video: “Qui per parlare d’altro”

Selvaggia Lucarelli non ha risposto alle domande inerenti il caso della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è suicidata dopo una gogna mediatica, e delle minacce pesantissime ricevute negli ultimi giorni che hanno spinto la stessa giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ad abbandonare X (ex Twitter). Nelle scorse ore, come documentato dal Corriere della Sera e dalle telecamere di LaPresse, Selvaggia Lucarelli era ad un evento a Milano, la presentazione del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio ‘Nella tana del coniglio’, e nonostante la stessa su Instagram avesse spiegato che ci sarebbe stata “una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni”, ha preferito dribblare l’argomento.

I cronisti presenti all’evento hanno infatti provato ad incalzare la blogger, ma sono rimasti delusi: “Perdonami stavo parlando del libro di Francesca Fialdini – le parole di Selvaggia Lucarelli – poi se vuoi la domanda me la fai dopo, adesso parliamo del libro di Francesca, sarebbe carino che parlassimo di disturbi alimentari non è rispettoso neanche nei confronti delle ragazze che ci sono qui, io poi mi immolo, se vuoi mi scarnifichi, però rispettiamo il tema, abbiamo detto che il giornalismo è anche rispetto della persona quindi impariamo a farlo. Le persone che sono venute qui ad ascoltare altro a parlare di fame d’amore e non di fame di scoop”.

SELVAGGIA LUCARELLI DRIBBLA LE DOMANDE SUL CASO GIOVANNA PEDRETTI: SE NE VA SENZA RISPONDERE

Nel video, che trovate qui sotto, si vede Selvaggia Lucarelli che lascia l’appuntamento ma anche in questo caso senza rispondere alle domande sul caso Giovanna Pedretti.

Non sappiamo se prima si sia intrattenuta con i giornalisti ma il Corriere della Sera scrive: “Alla fine è sgaiattolata via senza rispondere alle domande dei giornalisti alla fine della presentazione del libro”. Nel filmato si sente anche una voce di donna che dice: “Ma perchè quando sei davanti non rispondi alle domande scusami?”, ma Selvaggia Lucarelli sembra tirare dritto senza volersi intrattenere con i colleghi.

