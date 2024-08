Ormai è chiaro, il caso Olimpiadi 2024 ha avuto come protagoniste le pugili Imane Khelif e Angela Carini e da ieri, anche Selvaggia Lucarelli. Dopo una lotta conclusasi al 45mo secondo e un saluto mancato a fine partita, c’è chi non vuole tacere e dire la sua su questa controversa vicenda: si tratta di Selvaggia Lucarelli, che già all’inizio delle accuse verbali da parte di Angela Carini nei confronti della presunta transizione dell’avversaria (che a quanto pare non è mai avvenuta). Ed è così che poche ore fa la giornalista ha pubblicato un lungo articolo nella sua newsletter in cui spiega i motivi per i quali secondo lei, la Carini abbia mentito a tutti con una messa in scena costruita ad hoc.

La scrittrice ha parlato citando il suo libro sui Ferragnez, riportando l’esempio di una narrazione vittimistica in cui, per forza di cose, la vittima ne esce come vincente. Da qui l’esempio di quanto successo sul ring tra Imane Khelif e Angela Carini, che sempre secondo quanto asserisce Selvaggia, ha utilizzato questo ruolo di vittima per vincere, senza di fatto vincere lo scontro. Infatti, oggi 3 agosto 2024, Luca Anna Hamori, pugile ungherese, sfiderà Imane Khelif a suon di meme sui social che prendono in giro l’algerina. Selvaggia Lucarelli continua: “La mia sensazione è che non fossero i colpi ad essere troppo forti, ma la sua paura di perdere”, definendo Angela Carini come un’atleta mediocre, che ha strumentalizzato tutto per avere ragione.

D’altra parte, diversi genetisti si sono scontrati nelle ultime ore, spiegando la particolare condizione di Imane Khelif, nata donna ma con un difetto cromosomico. Spuntano anche le foto della pugile da piccola, con caratteri femminili in tutto e per tutto. Selvaggia Lucarelli, dopo l’invio della newsletter ha anche pubblicato una storia su Instagram che riporta un video di Angela Carini mentre augura la vincita a Imane.

Sopra alla clip, la giornalista ha scritto “momento tuta grigia”, ricordando il messaggio di scuse di Chiara Ferragni nel momento dello scoppio del famoso caso Balocco. “Ciao Imane, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi. Poi che dire… ci vedremo, avremo modo di vederci“. Queste le parole della Carini, che nelle ultime ore sta cercando di rimediare a quanto successo, annunciando anche di voler dire addio alla boxe. Ed è proprio quest’ultimo un altro elemento di sospetto: se vuole abbandonare, di contro non ha paura a far scoppiare il caso, abbandonando il ring per dimostrare di avere ragione.

