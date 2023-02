Selvaggia Lucarelli, reazione choc al monologo di Chiara Ferragni/ “Io che ascolto…”

Selvaggia Lucarelli contro il monologo di Chiara Ferragni

Uno dei momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2023 era quello del monologo di Chiara Ferragni che, tuttavia, non è stato particolarmente apprezzato da Selvaggia Lucarelli. La Ferragni, per il suo momento, ha scelto di scrivere una lettera a se stessa rivolgendosi a quella bambina che sognava di realizzare tutti i suoi sogni non immaginando le tante battaglie che avrebbe dovuto affrontare. Nel monologo, la Ferragni si rivolge alla Chiara bambina parlandole di quello che sarebbe stato il suo ruolo nel mondo del lavoro, ma anche il suo ruolo di mamma.

Un monologo lungo che ha emozionato la stessa Chiara che ha pronunciato tutto il discorso con la voce rotta dall’emozione, ma anche i suoi fan. Decisamente diversa, invece, è stata la reazione della Lucarelli che ha lasciato intendere il suo pensiero condividendo una serie di tweet eloquenti.

La reazione di Selvaggia Lucarelli al monologo di Chiara Ferragni

Dopo aver ascoltato il monologo di Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli, sui social, ha pubblicato una sua foto nin cui è imbavagliata da Guillermo mariotto a Ballando con le stelle scrivendo “Io adesso”. Successivamente, ha condiviso una foto di Blanco scattata mentre distruggeva il palco del Teatro Ariston durante la sua esibizione con la frase “Scusate ma voi se foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto?”.

Infine, per dare la buonanotte ai fan, ha pubblicato una foto di Chiara Ferragni bambina con la frase “pikkola Selvi augura a Selvaggia a tutti voi la buonanotte“. Pur senza commentare direttamente il monologo che la moglie di Fedez ha scelto di portare sul palco del Teatro Ariston, la Lucarelli è riuscita comunque ad esprimere il proprio pensiero.

PIKKOLA SELVI AUGURA A SELVAGGIA E A TUTTI VOI LA BUONANOTTE. 🌹 💓 #Sanremo2023 pic.twitter.com/rVGnAEnf1L — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2023













