Selvaggia Lucarelli provoca Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: “Non fare la paracu*a, non sei Ghandi”

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti in una sensuale Bachata che ha conquistato la giuria, forse un po’ troppo. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sono spesi in complimenti ed elogi osando solo dire che la Bachata è un ballo basico. “Basico però intenso e passionale” è stato il commento di Guillermo Mariotto mentre per Carolyn Smith Sonia Bruganelli era una Femme Fatale. Ad interrompe il clima, però, come sempre ci ha pensato Selvaggia Lucarelli: “Stavo notando una cosa, sei la prima concorrente che non fiata di fronte ai giudizi della giuria” “Non ho fiato” ha tentato di replicare Sonia. “Non fare la paracu*a” è stata la pronta replica della giurata: “Mi domando, è la tua strategia quella di non rispondere per non risultare antipatica?”

Gli unici commenti un po’ più pungenti nei suoi confronti sono stati fredda e che l’esibizione era un po’ basica. A questo punto, quindi, Sonia Bruganelli ha risposto per le rime a Selvaggia Lucarelli: “E allora stuzzicami” E subito ha spiegato: “Mi avete tutti cose carine, Zazzaroni ha detto che era basica giustamente, Canino mi ha detto che sono fredda ed il mio problema è proprio quello.” Selvaggia Lucarelli senza demordere ha però aggiunto: “Sembra in una versione passiva me poco fa Carlo ha detto qualcosa a Mariotto e lei gli ha tirato il braccio per dirgli ‘stai zitto’ Tu sei una paracula che in confronto Alan Friedman…Ci divertiremo.”

Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli confessa a cuore aperto: “Ecco perché partecipo”

Oltre al botta e risposta di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024, l’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis poco prima della diretta si è lasciata andare alle confessioni a cuore aperto ed ha rivelato perché ha deciso di partecipare al programma di Milly Carlucci del sabato sera di Rai1: “Il ballo rilascia endorfine e serotonina ed è come andare in terapia. L’anno scorso non era il periodo giusto perché mi ero appena separata. Adesso, invece, è il periodo migliore.” Adesso Sonia Bruganelli sta insieme ad Angelo Madonia, anche lui maestro dello show di ballo ed ha deciso di mettersi in gioco a 360°.