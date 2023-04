Selvaggia Lucarelli, segnalazione su Ilary Blasi: “La saga degli orologi continua”/ Cos’è successo in hotel

Selvaggia Lucarelli pubblica una segnalazione su Ilary Blasi: “La saga degli orologi continua”

“La saga degli orologi continua”: è con questa frase che Selvaggia Lucarelli ha postato in un tweet la segnalazione ricevuta da un utente su Ilary Blasi. Al centro, guarda caso, proprio un orologio, di cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe segnalato la scomparsa proprio all’interno della sua stanza d’hotel. Ma andiamo per gradi.

Selvaggia Lucarelli fa sapere di aver ricevuto una segnalazione su Ilary Blasi e ne posta il contenuto. Nel lungo messaggio si legge: “Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel del centro (di Milano ndr), in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi.” L’utente poi continua: “Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in camera.”

Ilary Blasi e l’orologio ‘perduto’ in hotel: cos’è successo?

Il lungo messaggio entra nel dettaglio, raccontando come avrebbe poi agito la conduttrice: “In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per girare l’Isola dei famosi. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei l’abbia dimenticato da qualche parte però ho riso molto pensando che il karma non perdona”. Il chiaro riferimento che lancia l’utente alla fine del messaggio è all’ormai nota dichiarazione fatta da Francesco Totti sulla ‘sottrazione’ dei suoi rolex da parte dell’ex moglie.

La saga degli orologi in casa Blasi continua. 😂 pic.twitter.com/DKMJJFb6Uf — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 26, 2023













