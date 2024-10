Massimiliano Ossini criticato da Selvaggia Lucarelli, che tira in ballo anche Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2024

Massimiliano Ossini torna in scena nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2024, insieme a Veera Kinnunen, con una rumba. Il risultato non è, però, dei migliori, almeno secondo la giuria, che pur trovando un miglioramento rispetto alla prima puntata, trovano il concorrente ancora frenato e freddo. È soprattutto Selvaggia Lucarelli a sottolineare il gelo che c’è nella coppia, facendo una battuta che ha visto protagonista anche la conduttrice Milly Carlucci.

“La più grande competizione di Massimiliano è con se stesso: con il suo ego. – ha esordito pungente la giornalista, che poi ha lanciato la stoccata – Siete una coppia fredda: in confronto Milly Carlucci è carbone ardente. Vorrei vedere un po’ più di calore tra voi”. La conduttrice si è limitata a sorridere alla battuta della Lucarelli, chiedendo di essere lasciata fuori dai giudizi.

Critiche e complimenti per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle

Ivan Zazzaroni, parlando dell’esibizione di Massimiliano Ossini, ha invece detto: “Molto meglio della scorsa volta. Secondo me la rumba è un ballo più facile, però alla fine l’hai fatto bene”. Ha concordato Fabio Canino, mentre Carolyn Smith ha dichiarato: “Migliorato dall’altra settimana. La flessibilità sta andando un po’ meglio. L’interpretazione la devi sentire: devi usare la tua mente per rendere l’emozione vera”. Più severo, infine, Guillermo Mariotto, che ha tuonato: “Qui manca il testosterone. Tu dovresti essere il portabandiera del testosterone italiano. La manfrina che avete fatto qui era incomprensibile. La rumba è iniziata come ballo per accoppiarsi e fare i bambini”. Milly Carlucci ha allora stroncato il giurato prima che si andasse troppo oltre.