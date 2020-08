Selvaggia Lucarelli sul caso Chanel Blasi/ “Con Aurora Ramazzotti nessuno fiatò”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare il caso scoppiato nelle ultime ore. Si tratta della foto al mare di Chanel Blasi, figlia di Ilary e Francesco Totti, e pubblicata in prima pagina sull’ultimo numero del settimanale Gente. Una copertina che ha fatto infuriare (e non poco) mamma Ilary che, dal suo account Instagram, ha tuonato scrivendo: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Dalla sua parte anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che ha aggiunto “pienamente d’accordo”. Non è dello stesso parere Selvaggia Lucarelli che dai suoi profili social ha postato una vecchia foto del settimanale Oggi durante l’estate 2011 con in copertina il “lato b” in costume di un’altra figlia di. In quell’occasione ad essere fotografata in costume era stata una giovanissima e minorenne Aurora Ramazzotti al mare con la mamma Michelle Hunziker.

Selvaggia Lucarelli sulla figlia di Ilary Blasi e Totti: “forse c’è una sensibilità in più”

Un caso che richiama e ricorda quello scoppiato in queste ore con Chanel Totti e che ha portato la giurata di Ballando con le Stelle a fare una riflessione: “Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga”. Non solo, la Lucarelli parlando di sensibilità riguardo il tema ha precisato: “forse, o forse se sei figlia di Francesco Totti c’è una sensibilità in più. Chissà”. Intanto Monica Mosca, direttrice del settimanale Gente, ha risposto alle parole di Ilary Blasi sulla foto della figlia Chanel immortalata al mare al dicendo: “sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”.



