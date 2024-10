Ballando con le stelle 2024, pace fatta tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli: “Ci diamo un bacio”

Il Ballerino per una notte della 4a puntata di Ballando con le stelle 2024 è Raoul Bova che si è esibito con un valzer sulle note del brano “My Way” insieme a Maria Ermachkova e poi in un Quick Step. Subito dopo la splendida esibizione l’attore si è detto contento del successo di Don Matteo 14, la prima puntata andata in onda giovedì ha realizzato degli ottimi ascolti. Tuttavia c’era grande attesa per l’incontro o scontro di Raoul Bova con Selvaggia Lucarelli. In molti sanno, infatti, che in passato tra i due ci sono stati malumori e tensioni.

E senza scendere nel dettaglio su cosa fosse successo tra di loro Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024 hanno fatto pace. Nel dettaglio, Carolyn Smith ha chiesto un bacio all’attore essendo una sua fan e successivamente Raoul Bova si è avvicinato a Selvaggia Lucarelli in segno di distensione per darle un bacio. “Facciamo pace allora?” è stato il commento di Selvaggia Lucarelli. Cos’è successo in passato tra la giurata e l’attore? Negli anni scorsi Bova è stato ospite a Ballando con le stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. In quell’occasione Selvaggia gli ha dato un 8 ma ad infastidirli è stato il commento: “Balla meglio di come recita” commento che non è piaciuto a Bova e pare che dietro le quinte c’è stata un’accesa discussione. Negli anni scorsi Bova è stato ospite a Ballando con le stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. In quell’occasione Selvaggia gli ha dato un 8 ma ad infastidirli è stato il commento: “Balla meglio di come recita” commento che non è piaciuto a Bova e pare che dietro le quinte c’è stata un’accesa discussione.

Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024, invece, l’esibizione di Raoul Bova con Maria Ermachkova ha conquistato il voto più alto della giuria, tutti dieci anche da Selvaggia Lucarelli. Poco prima invece la giurata aveva lasciato intendere pubblicato un IS che non lasciava spazio a dubbi, visibile alla fine dell’articolo, in cui insinuava che nello show di Rai venissero ballerini per una notte tutti i suoi ‘nemici’ come Barbara D’Urso e Raoul Bova e il prossimo a questo punto dovrebbe essere Fedez. Infine Paolo Belli è riuscito a strappare una promessa a Raoul Bova che nella prossima edizione sarà uno dei concorrenti.