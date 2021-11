Bruno Vespa vs Maddalena Loy/ “Spero venga approvato il lockdown per i no vax”

Discussione accesa quella avvenuta ieri fra il noto Bruno Vespa e la no vax Maddalena Loy. Dopo il litigo fra quest’ultima e il professor Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, anche lo storico giornalista Rai ha battibeccato con la stessa sulla questione vaccini anti covid e tamponi. “Le famiglie devono poter scegliere sul vaccino ai bambini – spiega la Loy -. già ora c’è una discriminazione inaccettabile nei confronti degli studenti non vaccinati”.

In studio si discute della possibilità che vengano introdotte nuove misure restrittive nei confronti dei non vaccinati, alla luce dei contagi in aumento e del fatto che i nuovi contagiati siano quasi esclusivamente persone che non hanno fatto il vaccino. “Sognavo un Paese che non avesse bisogno di minacciare per mettersi al sicuro”, interviene nel dibattito anche la giornalista Francesca Barra, al che risponde Bruno Vespa: “Ce la sentiamo di chiudere ristoranti e negozi? No, allora dobbiamo far sì che tutto resti aperto ma bisogna essere molto duri con chi non vuole vaccinarsi. Ci sono misure complesse ma da prendere in considerazione”.

BRUNO VESPA VS MADDALENA LOY: “HO FATTO TRE DOSI, SPERO CHE PASSI LA LEGGE”

Ed a quel punto gli animi si scaldano in quanto secondo Maddalena Loy, è più sicura lei con il tampone che Bruno Vespa senza: “Io ho fatto la terza dose, e dopo la terza dose vuol farmi il tampone? Non abbiamo punti in contatto”, al che l’interlocutrice ha replicato: “Lei ha la presunzione di pensare di essere al riparo dal contagio”.

Poi di nuovo Vespa: “Senta signora, sono più al riparo io che ho fatto tre dosi di lei che non ne ha fatto nemmeno una”, e la Loy ha contro-ribattuto: “Lei non lo sa”. A quel punto la discussione si è conclusa con la chiosa del giornalista: “Ah non lo so? Benissimo signora, continui così, io spero che arrivi questa norma per cui ad un certo punto non la manderanno più né al cinema, allo stadio, né al ristorante…”. Qui il video dell’accaduto.

