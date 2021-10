Selvaggia Lucarelli vs Mietta/ “Non vaccinata e malata? Vaccini funzionano”

Selvaggia Lucarelli e Mietta sono tornate a confrontarsi nel corso della puntata di Ballando con le Stelle andata in onda su Rai Uno nella serata di ieri, sabato 30 ottobre 2021, dopo le tensioni di una settimana fa, quando la giurata aveva chiesto alla concorrente, risultata positiva al Coronavirus, se si fosse vaccinata. In quella circostanza, la cantante aveva scelto di non rispondere nel merito, per farlo poi a posteriori sui social media, dove si è definita assolutamente favorevole ai sieri anti-Covid, specificando di non avere ancora potuto ricevere le dosi a lei destinate per via di alcuni suoi problemi personali.

Ieri sera, Milly Carlucci, conduttrice del talent show, ha voluto dire la sua per provare a mettere a tacere le polemiche che si sono susseguite per tutta la settimana: “È stato lecito per Selvaggia porre quella domanda, ancor più da giornalista, ed è stato altrettanto giusto da parte di Mietta non dare la risposta, perché questo non fa parte dei doveri di un cittadino italiano. Spero che possiamo chiudere qui la vicenda…”.

SELVAGGIA LUCARELLI, FRECCIATA A MIETTA: “UNICA NON VACCINATA E MALATA, SIGNIFICA CHE I SIERI FUNZIONANO”

Intervenuta in collegamento audiovisivo dalla propria abitazione, Mietta si è detta totalmente d’accordo con Milly Carlucci, affermando che le sembra di essere entrata in una gogna mediatica: “Direi che quanto è stato detto può bastare, veramente. Ho sempre mostrato il Green Pass per venire a lezione a Ballando con le Stelle, con tamponi fatti ogni 48 ore. Peace and love a tutti”.

Selvaggia Lucarelli ha quindi preso la parola per asserire quanto segue: “Chiudiamo in maniera pacifica e bella dicendo questo… Se è vero che Mietta è l’unica persona non vaccinata qui dentro per motivi suoi ed è l’unica ammalata di Covid, questo è il più grande spot ai vaccini. Evidentemente i vaccini funzionano, quindi vacciniamoci”. Applausi in studio, mentre Mietta non ha risposto ulteriormente alla giurata del programma Ballando con le Stelle che siede ogni sabato alla sinistra del presidente di giuria, Carolyn Smith.

