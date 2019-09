Selvaggia Roma “Francesco Chiofalo ha lucrato sulla malattia”/ “Irrispettoso e…”

Il legame tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo si è concluso nel peggiore dei modi. I due, ormai da molto tempo, non hanno più alcun rapporto, ma non perdono occasione di lanciarsi accuse al vetriolo e frecciate reciproche. Diverse volte, la Roma ha sganciato alcune bombe sul conto del suo ex, accusato di non essere stato corretto nei suoi confronti e di aver mentito sulla sua operazione. Oggi, però, Selvaggia rincara la dose, svelando che “lenticchio”, dal suo punto di vista, avrebbe usato la sua malattia per trarre del profitto: “Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell’operazione sia sulla reale gravità della stessa”. Già nei mesi scorsi, alcuni utenti avevano sottolineato alcune irregolarità sulle tempistiche della vicenda, irregolarità chiarite in parte da Francesco Chiofalo, con una serie di precisazioni sulle Story. Selvaggia Roma, però, non ha intenzione di fargli sconti e, in un’intervista concessa a Nuovo Tv, tuona: “Per me è molto irrispettoso nei confronti delle persone che muoiono davvero, come è successo nella mia famiglia”.

Selvaggia Roma: “Conosciamo il soggetto”

Secondo Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo avrebbe cercato di sfruttare la sua malattia per ottenere un po’ di notorietà: “Parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere – spiega l’ex di Temptation Island a Nuovo Tv – Un angioma benigno non è morte”. Selvaggia Roma insinua inoltre che il suo ex “leticchio” possa aver preso in giro i suoi follower, “e la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso”. Ma l’accusa più grave è quella di non aver avuto “rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no”, dal momento che, secondo Selvaggia Roma, sarebbero in molti a sapere la verità su quanto accaduto a Francesco Chiofalo: “Conosciamo bene il soggetto in famiglia – spiega l’ex di Temptation Island – E sapevamo molte cose su questo caso”. L’ex lenticchio della tv replicherà a tutte le sue accuse?

