Francesco Chiofalo, chat con tronista Giulia?/ “Fake”, accusa velata a Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo e la nuova tronista di “Uomini e Donne”, Giulia Quattrociocche, si sono sentiti nonostante “Lenticchio” sia fidanzato con Antonella Fiordelisi? Questo è l’interrogativo delle ultime ore dopo la pubblicazione di uno screenshot riportante una presunta chat “compromettente” tra i due. Sulla questione Francesco Chiofalo è intervenuto per smentire categoricamente ogni contatto con la nuova tronista, sottolineando come a suo dire possa esserci lo zampino di qualcuno (Selvaggia Roma?) che ha voluto mettere i bastoni tra le ruote alla sua relazione con la Fiordelisi:”Questa è una cosa che la deve aver fatta uno che mi odia ma qualcuno che mi conosce pure. Non mi viene in mente nessuno… una che sta zitella che non sa dove andare a sbattere la testa e che non se la ca*a più nessuno… non mi viene in mente proprio nessuno che mi avrebbe potuto fare una cosa del genere! Uno in particolare in mente ce l’ho ma non voglio dire niente perché esiste un karma che vede e provvede! Comunque non ci siamo lasciati, lo so che ci tenevate tanto a farci lasciare, una persona in particolare, ma non è successo, mi dispiace. Magari la prossima volta la chat falla un po’ meglio con Photoshop!“. E sono in tanti a leggere in queste parole un’accusa a Selvaggia Roma…

Francesco Chiofalo, chat con tronista Giulia?

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, la donna con cui il giovane ha ottenuto la grande popolarità a Temptation Island, è secondo molti il bersaglio delle accuse di “Lenticchio” rispetto alla “fabbricazione” della chat incriminata con Giulia Quattrociocche. Per il momento, però, l’attuale compagna di Chiofalo, Antonella Fiordelisi, sembra aver preso questa notizia con molta diplomazia, mostrando anche un lato di sé molto ironico. Queste le sue parole:”Rispondo a quelle poche persone che mi hanno scritto riguardanti una chat: io e Francesco non conosciamo questa ragazza e stiamo insieme, ancora non l’ho lasciato. Mi dispiace che non è riuscita a farsi un po’ di pubblicità sfruttando i nostri nomi quindi passo e chiudo!“. Chiofalo dal canto suo insiste:”Abbiamo notato che la chat che è stata segnalata e poi riportata dalle varie pagine di gossip è, in realtà, una chat fatta palesemente con Photoshop, è imbarazzante per quanto sia fatta male poi, una cosa mostruosa. […] Io poi ci rimango pure perché mi dico: “l’ha fatta un hater, ok” ma un hater al massimo ti può scrivere un commento negativo sotto una foto, rispondere male ad una storia, non si mette a sprecare una giornata intera a fare una cosa del genere con Photoshop“. Selvaggia Roma si sentirà chiamata in causa e deciderà di rispondere?

