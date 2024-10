Selvaggia Roma e la nascita della figlia Luce

Selvaggia Roma è diventata mamma per la prima volta con la nascita della figlia Luce, venuta al mondo. Una gioia arrivata dopo il terribile dolore per l’aborto avuto nel 2022. Stringere la sua piccola Luce tra le braccia le ha regalato una gioia immensa. La piccola Luce è nata dal suo amore con il calciatore del Pomezia Luca Teti e a distanza di pochi giorni dal parto, Selvaggia è tornata sui social per raccontare i dettagli del giorno che le ha cambiato per sempre la vita.

“Il mio corpo è una me***” – ha raccontato sui social Selvaggia Roma subito dopo il parto – non mi riesco più a vedere, sono ancora gonfia da morire, mi guardo allo specchio a volte e piango, anche questo è uno shock per noi mamme, anche perché il parto cesareo è a lento rilascio, quindi ci sono due dolori messi insieme, quello al seno da morire, follia pura, anche se massaggio, faccio uscire il latte, poi il taglio del cesareo, il mio cervello sta scoppiando. […] La realtà è questa e ve la racconto perché siamo tutte uguali”.

Selvaggia Roma: il travaglio e la nascita della figlia

Selvaggia Roma ha raccontato di aver affrontato ben 14 ore di travaglio. Inizialmente tutto stava andando per il meglio, ma all’improvviso, le è salita la febbre e, per non mettere in pericolo la bambina, i medici hanno optato per un cesareo.

“Che quando ti portano via mi sento morire solo al pensiero di nn averti accanto a me – ha scritto subito dopo la nascita rivolgendosi alla figlia – Ce la sto mettendo tutta per te. Spero di essere all’altezza spero che mi perdonerai che mi amerai tanto. Perché io già non potrei pensare una vita senza vederti. Dirti ti amo è scontato ma dirti che ci sarò per sempre per te è quello che voglio fare oltre all’amore puro x te. Tuo padre l’ho visto così innamorato e perso nei tuoi occhi un uomo che non mi ha lasciato un secondo nemmeno nel parto…E poi il suono più bello. Il tuo pianto. Sei arrivata tu. Luce Teti“, ha concluso.

