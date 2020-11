Selvaggia Roma/ Rivelazione choc “Aggressiva? Colpa del rapporto con mio padre…”

Sembrava quasi impossibile, ed invece nelle passate ore Selvaggia Roma ha deciso di affrontare Elisabetta Gregoraci e tentare un chiarimento. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è pienamente consapevole di aver amplificato le divergenze con l’ex moglie di Flavio Briatore, anche per via della forte aggressività che le è stata contestata dalla donna. Dopo lo scontro in tv, nel corso dell’ultima puntata, sabato pomeriggio l’ex volto di Temptation Island ha raggiunto la conduttrice in giardino nel tentativo di mettere fine ai loro contrasti. La prima a prendere la parola è stata proprio l’influencer romana che ha ammesso, parlando di sé: “Io ho un carattere forte, dico subito quello che penso, ma non volevo offenderti sul personale”. La Gregoraci si è mostrata ancora amareggiata per quanto accaduto in Casa ed ha spiegato il motivo che l’ha spinta ad avere una reazione simile nei suoi confronti: “Ho alzato la voce perchè ti ho sentita nel Cucurio, potevi venire da me a dirmi la tua opinione”. La lite tra loro ha avuto anche conseguenze nel rapporto tra Selvaggia e l’amico Pierpaolo Pretelli. La Roma ha spiegato ad Elisabetta che proprio in seguito al loro scontro l’ex Velino avrebbe persino smesso di rivolgerle la parola: “Ho parlato di te solo due volte dicendo la mia opinione su quello che ho visto, lui adesso neanche mi dà il buongiorno”, ha rivelato.

SELVAGGIA ROMA, CHIARIMENTO CON ELISABETTA GREGORACI

Selvaggia Roma nel corso della passata puntata del Grande Fratello Vip, in diverse occasioni ha vissuto forti emozioni fino alle lacrime. Uno di questi momenti è stato rappresentato dalla parentesi dedicata al padre di Elisabetta Gregoraci e che ha particolarmente colpito l’ex di Francesco Chiofalo. Era stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a sottolineare la reazione emozionata della Roma e che era passata inosservata alla conduttrice. Nel corso del loro confronto, Selvaggia è tornata sul delicato argomento ed ha cercato di giustificare il suo atteggiamento spiegando: “Sai mi ha colpito quello che hai detto su tuo papà, io non ho avuto lo stesso rapporto e a volte il mio essere aggressiva deriva proprio da questo”. Queste confidenze avrebbero avvicinato le due gieffine che potrebbero trovare un punto di incontro dopo un esordio di conoscenza non del tutto positivo. A rendere possibile il loro inaspettato avvicinamento sarebbero stati i racconti della loro infanzia che hanno fatto crollare i muri tra le due donne. Ed al termine del lungo chiarimento, Elisabetta si è mostrata estremamente soddisfatta del loro scambio di vedute al punto da esclamare: “C’è sempre un motivo a tutto, per questo le persone bisogna conoscerle”. La tregua durerà a lungo?



