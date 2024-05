Semifinale Amici 2024: ballottaggio annullato, nessun eliminato e sei finalisti?/ La previsione

L’ottava puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con il preannunciato ballottaggio eliminatorio tra Sarah Toscano e Mida, potrebbe stabilire una finale a sei e non a cinque concorrenti finalisti come previsto.

Stando agli annessi spoiler l’attesa semifinale di Amici 2024, che va in onda il 12 Maggio 2024, decreterebbe in ordine cronologico la qualificazione in finale dei quattro finalisti tra i sei semifinalisti: Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Petit e inaspettatamente nonostante le polemiche, Holden. Nominati al ballottaggio nella semifinale a rischio eliminazione, invece, sarebbero i due concorrenti: Sarah Toscano e Mida.

Quali sono gli scenari possibili del ballottaggio della semifinale di Amici 2024?

Tra i veri scenari possibili, proprio come vorrebbe il regolamento di Amici 2024, se non ci fosse un giudizio unanime nella votazione dell’eliminato, potrebbe ripetersi come già successo tra Sarah Toscano e Lil Jolie a causa di Michele Bravi, un verdetto posticipato in finale trasformandola quindi a sei concorrenti.

In alternativa, potrebbe essere stabilita un’eliminazione secondo il gusto musicale dei soli tre giudici, come da regolamento di Amici 2024 oppure, al termine del duello per l’eliminato potrebbe essere indetta una votazione aggiuntiva con le preferenze espresse dagli spettatori presenti nello studio, nella puntata già registrata.











