Semplicemente una favola, il cast del film

Semplicemente una favola è un film uscito sul grande schermo negli Stati Uniti nel corso del 2017 e viene trasmesso su Rai 2 alle 19.00 del 25 dicembre 2024. Diretto da Ernie Barbarash, cle ne ha curato anche la scenografia in collaborazione con Mark Amato, il film è del genere romantico, family, fantasy.

Gli attori principali sono Merritt Patterson, che interpreta la protagonista principale Maggie, Jack Donnelly nel ruolo di Adrian, Samantha Bond che dà vita al personaggio di Beatrice, Rhea Bailey che impersona Sarah, Cian Barry nei panni di Felix, Christopher Bowen in quelli di Wickford, Ryan Ellsworth che ha la parte di Henrik e Dixie Egerickx nei panni di Katya.

Semplicemente una favola, la trama

Il film Semplicemente una favola (titolo origina A Royal Winter) è ambientato in Europa, dove si trova in vacanza una giovane ragazza statunitense, Maggie. Il viaggio last minute le è stato suggerito da una sua amica, per dare una svolta alla sua vita e porta Maggie nel Regno di Calpurnia dove, in modo casuale, ha modo di incontrare Adrian, giovane bello ed affascinante, che per Maggie rappresenta il Principe azzurro delle favole.

Maggie rimane molto sorpresa quando scopre che Adrian è davvero un Principe e che sarà ben presto incoronato come re del regno di Calpurnia. La storia tra i due, che già è abbastanza complicata, viene ancor di più ostacolata dalla mamma del principe Adrian, Beatrice, la quale non intende accettare che suo figlio, che sarà il prossimo Re possa essersi innamorato di una semplice turista di passaggio nel paese…

