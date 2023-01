Semplicemente una favola/ Su Rai 2 il film con Jack Donnelly

Semplicemente una favola, film di Rai 2 diretto da Ernie Barbarash

Semplicemente una favola a metà tra il romantico e la commedia e contornato da atmosfere tipicamente natalizie, il film del 2017 va in onda alle 15,45 su Rai 2 oggi, 1° gennaio. La regia della pellicola è di Ernie Barbarash, mentre gli interpreti principali sono: Jack Donnelly, Meritt Patterson e Samantha Bond. Le riprese del film si sono svolte interamente in Canada nella regione di Alberta ed è stato distribuito solo nei circuiti televisivi.

La protagonista del film Semplicemente una favola Meritt Patterson è un’attrice, modella e ballerina canadese nota al grande pubblico per aver preso parte alla serie televisiva The Royals nel ruolo di Ophelia. Tra i gli altri ruoli importanti ci sono quelli in Ravenswood, lo spin-off di Pretty Little Liars e in Supernatural. La ragazza possiede un profilo Instagram seguito da un numero notevole di follower.

Il protagonista del film Semplicemente una favola, Jack Donnelly è un attore britannico noto in particolar modo per aver preso parte alla serie televisiva Atlantis. Nel ruolo della cattiva regina madre troviamo Samantha Bond, un’attrice britannica nota per aver ricoperto il ruolo di Miss Moneypenny in 4 film di 007. In televisione ha recitato nella blasonata serie Downton Abbey, ruolo che ha ricoperto anche nella trasposizione cinematografica. L’attrice ha lavorato anche in altre importanti serie quali: I misteri di Murdoch e Delitti in Paradiso.

Semplicemente una favola, la trama del film

La vicenda di Semplicemente una favola si svolge nel piccolo regno immaginario di Calpurnia, dove il principe Adrian sta per salire al trono per porre fine al regno di sua madre Beatrice, una sovrana despota e severa non amata dai sudditi. Il principe è molto anticonformista e poco avvezzo alle regole di palazzo, pertanto è solito girare in moto come una persona qualsiasi. Durante una delle sue solite fughe nella capitale, incontra una giovane turista americana dal nome Maggie.

La ragazza è una neolaureata ed è molto riluttante all’idea di un suo futuro nel campo del diritto societario e sembra avere in comune con il giovane principe la voglia di libertà e di ribellione. La ragazza è accompagnata da un amico il quale la spinge ad accettare l’invito dell’affascinante ragazzo per porre fine alla sua vita monotona ed abitudinaria.

Infatti, tra i due giovani scocca subita una scintilla anche se Maggie non è a conoscenza della vera identità di Adrian. Tutta la comunità è legata alle tradizioni e pertanto è contraria al fatto che una ragazza del popolo possa intromettersi nella vita del futuro re. Adria, tra l’altro, ha il desiderio di rendere la sua incoronazione, per la prima volta pubblica, ma l’intera aristocrazia si oppone. L’austera madre Beatrice, ricorre ai suoi soliti stratagemmi pur di impedire al figlio di coronare il suo sogno d’amore, ma aiutato dal fedele cameriere, Adrian riuscirà nel suo intento.

