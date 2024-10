Anticipazioni Sempre al tuo fianco ultima puntata del 27 ottobre 2024: il gesto eroico di Sara

È tutto pronto per l’ultima attesissima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Ambra Angiolini e Andrea Bosca. Sempre al tuo fianco come finisce? Le anticipazioni svelano che nel gran finale di stagione che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024 non mancheranno i colpi di scena e i risvolti al cardiopalma. Il primo episodio avrà per titolo Una strana atmosfera. Al centro della trama ci sarà il gesto di Victor che costituirà davanti alle forze dell’ordine, Ginevra sarà molto orgogliosa di lui mentre Sara e Canovi non gli faranno mancare il loro sostegno.

Il pericolo sarà dietro l’angolo, tuttavia, quando a Stromboli intanto si tiene l’inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara, approfittando della presentazione ufficiale alla Stampa, porta per la prima volta Renato nella sua isola. Sull’isola però c’è Massimo che mal sopporta di vedere la sua ex vicino ad un altro. Ci sarà uno scontro acceso tra i due uomini. Successivamente Sara si confesserà per la prima volta a cuore aperto con Renato rivelandogli che i suoi problemi d’ansia derivano dai traumi della sua infanzia. Marina e Federico sono sull’isola e si apparteranno in un luogo isolato per vivere il loro primo, verranno sconvolti da un potente frastuono: lo Stromboli si è svegliato la situazione sarà grave e delicata e Sara avrà il compito di gestire tutto al meglio.

Sempre al tuo fianco come finisce, anticipazioni ultima puntata del 27 ottobre 2024: Marina rischia di morire

Sempre al tuo fianco come finisce? Le anticipazioni ultima puntata del 27 ottobre 2024 svelano che il secondo ed ultimo episodio ha per titolo La resa dei conti. A causa dell’eruzione dello Stromboli attivato un piano d’emergenza per mettere in salvo turisti e residenti e in mezzo al caos per Sara arriverà una chiamata inaspettata dalla figlia Marina: la giovane è in pericolo è scivolata lungo un sentiero proprio vicino alle bocche dello Stromboli. La madre si precipiterà per salvarla ma questo risveglierà in lei un trauma della infanzia, il padre è morto proprio in quei sentieri quando lei era una bambina.

Marina rischia di morire e Renato e Massimo, entrambi molto legati a lei, metteranno da parte le loro divergenze per salvarle la vita. Grazie all’eroismo di Sara Nobili ed al prezioso aiuto dei due Marina verrà tratta in salvo. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, perché le anticipazioni rivelano che Sara e Renato andranno a convivere, dopo l’arresto di Victor Federico prenderà il suo posto mentre Marina andrà come volontaria in una missione umanitaria.

Sempre al tuo fianco, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

L’appuntamento con l’ultima puntata di Sempre al tuo fianco è per questa sera alle 21.35 su Rai1 e si scoprirà come finisce la serie Rai che non ha brillato molto negli ascolti ottenendo uno share del 14% in media nelle sei puntate. È possibile seguire l’ultima puntata anche in diretta streaming su RaiPaly mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo.